Attraversare l’Italia all'avventura su mulattiere e percorsi sterrati con la propria auto alla scoperta di luoghi e paesaggi che, spesso, non sono accessibili al pubblico. Il tutto condito da itinerari culturali ed enogastronomici. Se siete appassionati di guida in fuoristrada non potete non conoscere la Tirreno-Adriatica, l'evento di punta di Land Rover Experience Italia che richiama ogni anno decine e decine di fan Land Rover.

Nel 2022 si è svolta la ventiduesima edizione, quattro giorni da Roma a San Benedetto del Tronto con 60 auto tra Defender e Discovery a sporcarsi le ruote in oltre 500 km di fuoristrada. Questa volta non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione e abbiamo partecipato anche noi con la nostra Crew Car: cliccate sul video qui sopra per scoprire come è andata e per saperne di più sull'evento.

Il percorso

Uno dei punti a favore della Tirreno-Adriatica è sicuramente il fatto di essere in continua evoluzione. Ci sono sempre i percorsi in fuoristrada (ovviamente) e una particolare attenzione agli itinerari culturali ed enogastronomici, con la tabella di marcia che però ogni anno è sempre diversa da quelle dei precedenti. Si va sempre da Ovest a Est, sì, ma ogni anno cambiano la partenza, l'arrivo, i percorsi e le tappe.

L’evento del 2022, per esempio, ha preso il là da Via della Conciliazione, nel pieno centro di Roma, per arrivare quattro giorni dopo nelle Marche inerpicandosi su e giù sugli Appennini, dalle rive dei laghi del Turano e del Salto ai 1.700 metri del monte Terminillo.

Chi può partecipare?

La Tirreno-Adriatica è un appuntamento fisso per tutti gli appassionati proprietari di Land Rover. Non è necessario essere particolarmente esperti di guida in fuoristrada perché, con l'aiuto e il supporto dei ragazzi di LR, tutti hanno la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità e di conoscere a fondo il proprio mezzo.

Sul sito ufficiale di Land Rover Experience potete trovare non solo foto e video di tutti gli eventi, ma anche le informazioni utili, i requisiti e i prezzi per iscriversi. Chi non possedesse una macchina adatta ma volesse comunque mettersi in gioco oltre l'asfalto può dare un'occhiata ai diversi corsi offerti dalla scuola e cimentarsi così al volante di un nuovo Defender: non crederete ai vostri occhi di cosa riesce a fare!