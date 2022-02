Diciamocelo onestamente: per un appassionato di motori, lavorare dentro Motor1.com può essere un vero sogno. Lo sappiamo, e ce lo confermate voi ogni volta che ci incontriamo – raramente, purtroppo, di questi tempi – o ci scrivete sui social.

Allora, anche per rinfrescare il legame che ci unisce a voi, abbiamo pensato di portarvi tutti in una delle nostre "giornate tipo" di produzione video. Così potete avere un'idea di come lavoriamo, quali strumenti usiamo e, soprattutto, come siamo davvero nella vita di tutti i giorni. E se il video vi piace, scrivetecelo nei commenti!

Come nasce un video

"Che ci vuole a fare un video YouTube". Dipende dal video. Per noi, di solito, dietro ad un video di 10, 12 o 15 minuti ci sono giornate intere di lavoro. Ci vuole l’idea, poi bisogna svilupparla confrontandosi coi colleghi, e a quel punto scrivere un copione.

Uno script che deve contenere tutti i dettagli, anche quelli relativi alle riprese video, dai quali si redige un piano di produzione, cioè una scaletta che include tutte le attività da fare.

Dunque arriva il momento di tirarsi su le maniche: immagini statiche, dinamiche, "parlati" di guida e in stand up, camera car e, ovviamente, le fotografie. Per approfondire, guardate direttamente il video!

Finito qui? No di certo, c’è tutta la parte di post-produzione, e cioè la registrazione dei voice over e poi il montaggio vero e proprio, con varie versioni che vengono vagliate e modificate fino a che il risultato non soddisfa tutti.

"Ma dove vai se la Crew Car non ce l’hai?"

Come ci arrivi, magari in montagna, con una troupe video armata di tutta la strumentazione necessaria? Ci vuole un mezzo adatto e attrezzato per ogni evenienza. Noi abbiamo scelto come "Crew Car" una Land Rover Discovery, che abbiamo configurato secondo le nostre specifiche e poi, una volta recensita – potete vedere qui la video prova – personalizzata.

L'abbiamo fatto con la collaborazione di Garage Italia, che ha curato il design della livrea, e di DSW Wrapping, che invece si è occupata della sua applicazione.

Non solo: con DJI abbiamo messo a punto una piattaforma per droni da installare sul tetto, mentre Wash Out è il nostro partner che si occupa del lavaggio e della sanificazione della Crew Car.

Tutto sulla Crew Car di Motor1.com Italia Land Rover Discovery è la CREW CAR di Motor1.com

Continuate a seguirci!

Se date ad una Crew incontenibile un’auto inarrestabile, i risultati non possono che essere travolgenti. Dunque continuate a seguirci sul canale YouTube ma anche su tutti i nostri profili social, anche quelli personali. Ci vediamo presto!