Quando si compiono 100 anni è giusto festeggiare in grande stile. E nel mondo dell'auto forse non esistono luoghi più adatti al Goodwood Festival of Speed, tempio di tutto ciò che ha un motore. Così all'ultima edizione della kermesse inglese MG ha celebrato il proprio primo secolo di vita, non solo con eventi e installazioni, ma con la presentazione della nuova MG HS.

Un bagno di folla per il SUV medio della Casa inglese (di proprietà della cinese Saic), rinnovato in ogni aspetto, che mantiene lo stesso tipo di motorizzazioni della generazione precedente: un 1.5 benzina e un powertrain plug-in. Ora è arrivato il momento di metterlo alla prova, con protagonista l'unità termica. Ecco come va la MG HS 2024.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

MG HS 2024, gli esterni

Sulla nuova MG HS il lavoro dei designer inglesi si è concentrato nel rendere più filante il SUV medio, dandogli prima di tutto linee generali più tese rispetto alla generazione precedente. Un lavoro che ha coinvolto il frontale, caratterizzato da gruppi ottici a sviluppo orizzontale che si restringono verso il muso, dominato da una griglia dalle dimensioni generose.

MG HS 2024

L'andamento filante continua nelle fiancate, a slanciare la MG HS 2024, grazie anche al lunotto non particolarmente inclinato ad alleggerire il posteriore, affilato e attraversato da gruppi ottici orizzontali raccordati da un elemento cromato, dando quasi l'idea di un SUV coupé, anche se la nuova HS non appartiene a tale segmento.

MG HS 2024, gli interni

Con 4,65 metri di lunghezza la MG HS vede aumentare di qualche centimetro le dimensioni rispetto al passato, il tutto a beneficio dei passeggeri. Specialmente al posteriore, dove anche i più alti non hanno problemi. Un ambiente confortevole che dà agio anche ai più alti, offrendo un pavimento perfettamente piatto, bocchette dell'areazione e divanetto senza strani bozzi né su schienale né su seduta. Buono anche lo spazio nel bagagliaio, con capienza minima di 507 litri.

MG Motor MG HS 2024, il bagagliaio MG Motor MG HS 2024, gli interni

La plancia ha un'impostazione ormai classica, con doppio monitor per strumentazione digitale e infotainment da 12,3" ciascuno. Un sistema con tante funzionalità - non mancano naturalmente Android Auto e Apple CarPlay - ma alcune logiche di funzionamento macchinose. Passare ai comandi della climatizzazione, solo touch, mente si utilizza il mirroring dello smartphone è complicato.

Buona la qualità generale, con materiali morbidi sulla parte superiore.

MG HS 2024: la guida

Alle linee tese e sportiveggianti non corrisponde un comportamento dinamico particolarmente brioso, ma la MG HS 2024 non vuole essere un SUV sportivo, preferendo offrire il giusto comfort nei lunghi viaggi. E ci riesce egregiamente, pur non senza qualche difetto. L'assetto per esempio alterna risposte morbide, con qualche momento di rollio accentuato durante le curve veloci, a una certa rigidità su dossi e imperfezioni della strada. Un aspetto quest'ultimo dovuto principalmente alla presenza di cerchi da 19".

MG HS 2024, il posteriore

Nulla che comprometta in maniera netta il viaggio, quasi sempre nel silenzio grazie a un buon lavoro di insonorizzazione che lascia fuori rumori e il non certo imperdibile suono del 1.5 turbo benzina da 170 CV, la cui voce si avverte unicamente al kick-down.

Il comportamento generale è comunque fluido: il motore non brilla per brio esagerato ma spinge l'HS con regolarità, il cambio doppia frizione a 7 rapporti inserisce una marcia dietro l'altra senza soluzione di continuità e lo sterzo - pur non essendo un campione di comunicabilità - offre un buon feeling.

Lo stesso non si può dire dei sistemi di assistenza alla guida, con una tendenza che a volte li porta ad avere risposte a scatti: cruise control adattivo con frenate non particolarmente dolci e mantenitore attivo della corsia a farci "rimbalzare" da una linea di demarcazione all'altra.

MG HS 2024: i prezzi

La forza della MG firmata Saic è quella di avere prezzi concorrenziali, spesso al di sotto della media del segmento di appartenenza. Filosofia che la nuova MG ZS continua a seguire, pur con un amento di circa 2.000 euro rispetto ai listini della generazione precedente. A fronte però di una crescita sotto tutti i punti di vista.

MG HS 2024

I prezzi della MG ZS 2024 partono infatti da 27.490 euro per la 1.5 benzina con cambio manuale in allestimento Comfort, per arrivare ai 31.990 di quella con cambio automatico in allestimento Luxury.

La plug-in si posiziona più in alto, con prezzo d'attacco a 37.990 euro.