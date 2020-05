Finalmente, a due giorni dalla partenza della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sappiamo come possiamo spostarci da lunedì 4 maggio. Il Governo ha appena chiarito alcuni dei punti che ancora rimanevano poco chiari sul decreto di Conte dello scorso 26 aprile, sia con le riposte alle domande più frequenti che con una nuova autocertificazione, la quinta dall’inizio della crisi.

Il modulo sarà disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio nelle prossime ore, ma chi non può stamparlo può sempre confidare sui moduli prestampati in dotazione alle forze dell'ordine. Le novità più importanti, come sappiamo sono l’incontro con i congiunti e la possibilità di rientrare al domicilio o alla residenza, insomma a casa per chi è lontano. Ma vediamo i dettagli.

Si possono vedere i congiunti, ovvero parenti e non solo

Il nuovo modulo che va stampato, compilato e portato sempre con sé quando ci si sposta da casa (assieme a un documento d’identità) cambia principalmente nel fatto che compare la casella dettaglio dell'incontro con i congiunti.

Andare a trovare i congiunti (parenti e vedremo chi altri) diventa un motivo valido in più per spostarsi all’interno del proprio comune, in un comune diverso o all’interno della stessa regione in cui ci si trova, andandosi ad aggiungere a quelli già esistenti: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute.

Ma chi sono esattamente i congiunti?

Per capire a cosa si riferisce il decreto con la parola congiunti occorre andare a vedere le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima di dircelo il Governo ci ricorda però che “E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.”

La stessa FAQ spiega poi che la dizione “congiunti” comprende: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Rientro al domicilio, anche in altra regione

L’altra novità sostanziale del nuovo decreto, ma al momento non riportata sul modulo è quella che recita: "È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.”Quindi chi è rimasto lontano da casa causa lockdown può tornare.

Resta però il fatto che “una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorrano motivi legittimi di spostamento per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.”

Liberi di andare in concessionaria

Le stesse FAQ confermano anche la possibilità di visitare le concessionarie auto che appunto riaprono lunedì 4 maggio. A tal riguardo il Governo scrive: “E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.”

Una buona notizia per gli automobilisti e anche per le aziende che in quasi due mesi di fermo forzato dalla pandemia hanno dovuto affrontare difficoltà economiche non indifferenti.