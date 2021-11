La chiave dell’auto, prima o poi, farà la fine dei contanti, della patente e dei documenti d’identità, finendo dematerializzata in un cassetto digitale dello smartphone sempre a portata di dito.

Niente allarmismi, siamo ancora nel giurassico in Italia, purtroppo o per fortuna (a seconda dei punti di vista), ma lo scenario è già delineato. Gli ultimi a dimostrarlo sono i Samsung Galaxy S21 che, a breve, serviranno anche ad aprire le portiere e ad accendere le auto.

Smartphone come chiave dell’auto

Non è una novità e nemmeno una funzione riservata agli smartphone di Samsung questa, una chicca di cui abbiamo già discusso in varie occasioni, sia lato iPhone col recente aggiornamento a iOS 15, ma anche prima, sia lato Android col rilascio della dodicesima versione del sistema operativo del robottino verde.

E allora dov’è la novità (direte voi)? Sta nel fatto che, dopo aver annunciata la chiave digitale dell'auto lo scorso inverno in occasione del lancio dei Galaxy S21, Samsung ora l’ha resa effettivamente utilizzabile in seguito alla distribuzione di un nuovo aggiornamento.

Come funziona la chiave digitale

Niente da fare per chi già si stesse almanaccando per cercare di aprire la propria auto col telefono perché, per il momento, funziona solo sul mercato patrio, cioè in Corea del Sud, e soltanto con determinati modelli di auto recenti prodotti da una manciata di marchi (oltre alla Genesis GV60, Samsung ha annunciato a gennaio la compatibilità con Audi, BMW, Ford).

Comunque, l’aggiornamento di sicurezza di ottobre ha introdotto il supporto per tale chiave digitale su Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, oltre che per Galaxy Note 20 e per i pieghevoli, i pochi modelli Samsung attualmente in vendita che possono e potranno aprire e accendere l’auto via NFC e UWB (acronimo di Ultra Wideband).

Una volta appurata la compatibilità, basta collegare la chiave digitale della propria auto e configurarla nella sezione Digital Key dell’app Samsung Pass per poterla usare. Volendo aprire le portiere non è necessario nemmeno estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa perché viene la funzione viene rilevata a breve distanza; mentre per accendere l’auto, basta posizionare lo smartphone sulla basetta di ricarica wireless dell’auto. Tutto qua.