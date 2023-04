La Ferrari Portofino, ancora presente nei listini della Casa italiana, si prepara a lasciare il posto alla sua erede designata. La Ferrari Roma Spider sfrutta infatti lo stesso motore 3.9 V8 biturbo da 620 CV e propone una nuova capote in tela oltre a uno stile tutto nuovo.

La Portofino, che da fine 2020 si è evoluta nella Portofino M (per Modificata), è in vendita dal 2018 con il tetto rigido pieghevole da coupé/cabriolet e un'abitacolo da spider 2+, ovvero con due sedili anteriori e due piccoli sedili posteriori per brevi viaggi o passeggeri non troppo alti.

Ferrari Portofino, un usato molto particolare

Il prezzo di listino della Ferrari Portofino M è di 215.132 euro, ma secondo quanto riportato da alcuni utenti di FerrariChat non è più ordinabile.

Ferrari Portofino, la vista dinamica di tre quarti anteriore

Però è sempre possibile rivolgersi al mercato dell'usato, con quotazioni comunque superiori al nuovo. Questo perché stiamo parlando di una GT scoperta nella più pura tradizione Ferrari, solitamente carica di dotazioni costose e personalizzazioni, un'auto che non segue le logiche classiche dell'usato, ma diventa un'instant classic da collezione appena varca i cancelli dello stabilimento di Maranello.

Insomma, una Ferrari Portofino di seconda mano, anche se non un'occasione, può essere un ottimo punto di partenza per diventare un "Ferrarista", ricordando sempre che anche questa entry level del Cavallino Rampante richiede una spesa importante sia nell'acquisto che nella manutenzione attenta e certificata che richiede.

Ferrari Portofino, la vista laterale aperta Ferrari Portofino, il meccanismo di apertura del tetto

Vediamo assieme quali modelli esistono di Ferrari Portofino, quali prezzi hanno raggiunto come usato e dove rivolgersi per comprarne una.

Portofino e Portofino M, come distinguerle

Di Ferrari Portofino ne esistono due versioni leggermente diverse tra loro. La prima, prodotta dal 2018, è dotata del motore 3.9 V8 biturbo da 600 CV e 760 Nm, con trazione posteriore e cambio doppia frizione a 7 rapporti. La seconda è la Portofino M che nel corso del 2020 ha sostituito la prima con diversi aggiornamenti, una potenza portata a 620 CV e il cambio doppia frizione a 8 marce.

Ferrari Portofino (2018), il frontale Ferrari Portofino M (2020), il frontale

La Portofino M si riconosce esternamente dalla Portofino prima serie per una serie di modifiche come le prese d'aria maggiorate ai lati del frontale, per il piccolo sfogo d'aria sul paraurti anteriore che si collega idealmente con quella sulla fiancata e per il diverso profilo dell'estrattore di coda.

Ferrari Portofino (2018), l'estrattore di coda Ferrari Portofino M (2020), l'estrattore di coda

Anche dentro la Portofino M presenta piccoli aggiornamenti come il Manettino a cinque posizioni sul volante che aggiunge le modalità Race e Wet, i sedili riscaldati e ventilati e la presenza a bordo di ADAS evoluti come cruise control adattivo, monitoraggio dell'angolo cieco, abbaglianti automatici e riconoscimento dei segnali stradali.

Ferrari Portofino M (2020), il Manettino a 5 posizioni

Ferrari Portofino Ferrari Portofino M Periodo di produzione 2018-2020 2020-2023 Motore V8 biturbo, 3.855 cc V8 biturbo, 3.855 cc Potenza 600 CV a 7.500 giri/min 620 CV a 5.750-7.500 giri/min Coppia 760 Nm a 3.000-5.250 giri/min 760 Nm a 3.000-5.750 giri/min Cambio Automatico doppia frizione 7 marce Automatico doppia frizione 8 marce Velocità massima 320 km/h >320 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,5 secondi 3,45 secondi Consumi (WLTP) 11,3 l/100 km 11,3 l/100 km Emissioni di CO2 (WLTP) 258 g/km 256 g/km

Ferrari Portofino M, la nostra video prova

Portofino e Portofino M, dove comprarle usate

Il passo più logico e sicuro per comprare una Portofino usata è quello di rivolgersi a una concessionaria ufficiale Ferrari (qui la mappa nel mondo) che è l'unica in grado di proporre delle vetture con la certificazione Ferrari Approved dedicata alla "Rosse" con non più di 14 anni di vita.

Questo programma di certificazione serve a garantire la massima sicurezza a chi acquista e include una serie di controlli ad ampio raggio e garanzie della fabbrica di Maranello, tra cui:

Ispezione tecnica dettagliata da parte di tecnici Ferrari

Verifica di provenienza e storico manutenzione

Preparazione prevendita degli esterni e degli interni

Garanzia Ferrari fino a 24 mesi in Europa e 12 mesi nel resto del mondo

Assistenza stradale Ferrari fino a 24 mesi in Europa e 12 mesi nel resto del mondo

Ferrari Portofino M (2020)

Chi vuole può anche rivolgersi a salonisti e concessionari plurimarche più forniti che possono avere in vendita una Portofino, ma in questo caso manca la garanzia ufficiale Ferrari Approved e resta la garanzia di due anni del venditore (un anno solo per accordo tra le parti).

In teoria esiste anche la possibilità di scovare una Ferrari Portofino usata negli annunci dei privati, ma nella pratica sono pochissime. Le clausole e i limiti di efficacia della garanzia di un anno tra privati sono però diversi e assieme alla mancanza del diritto di recesso rendono l'acquisto meno sicuro.

Portofino e Portofino M, i prezzi in Italia e in Europa

Per dare un'idea delle quotazioni di Ferrari Portofino e Portofino M usate vi proponiamo i prezzi medi rilevati negli annunci dei concessionari e rivenditori ufficiali Ferrari presenti sulla pagina Pre-owned Ferrari, sia in Italia che in alcuni dei Paesi europei più vicini.

Ferrari Pre-owned, il sito ufficiale delle Ferrari usate

Come dettagliato nella tabella sottostante, il prezzo medio italiano di una Ferrari Portofino usata è di 224.000 euro, mentre in Germania sale a circa 226.000 euro e in Francia arriva oltre i 232.000 euro.

Il tutto con prezzi minimi attorno ai 205.000 euro e prezzi massimi vicini ai 260.000 euro. Questa variabilità delle quotazioni dipende dallo stato della vettura, dai chilometri percorsi (raramente sopra i 20.000) e dagli optional presenti sulla vettura come le costose parti in fibra di carbonio, le vernici speciali e i diversi cerchi in lega.

Ferrari Portofino Prezzo medio Prezzo minimo Prezzo massimo Numero auto in vendita Italia 224.000 euro 215.000 euro 229.900 euro 3

(1 Ferrari Approved) Francia 232.547 euro 214.900 euro 259.900 euro 17

(16 Ferrari Approved) Germania 226.776 euro 205.900 euro 249.800 euro 16

(14 Ferrari Approved) Principato di Monaco 239.000 euro 239.000 euro 239.000 euro 1

(1 Ferrari Approved) Svizzera 231.355 euro 216.086 euro 257.486 euro 15

(5 Ferrari Approved)

Ferrari Portofino (2018)

Per la Ferrari Portofino M le quotazioni sono ovviamente superiori, visto che si tratta di vetture più recenti, con pochissimi chilometri percorsi (solitamente meno di 10.000) o addirittura pari al nuovo.

Nel caso della Portofino M il prezzo medio italiano è di 284.000 euro, esattamente come nel Principato di Monaco, mentre in Germania e in Francia tocca i 288.000 euro. Le meno costose in assoluto stanno sui 254.000 euro e quelle coi prezzi più alti arrivano a 309.000 euro, cifra richiesta per un modello del 2022 con 85 km all'attivo.

Ferrari Portofino M Prezzo medio Prezzo minimo Prezzo massimo Numero auto in vendita Italia 284.000 euro 278.000 euro 290.000 euro 2

(1 Ferrari Approved) Francia 288.066 euro 269.500 euro 295.000 euro 6

(5 Ferrari Approved) Germania 288.150 euro 279.885 euro 309.000 euro 8

(7 Ferrari Approved) Principato di Monaco 284.000 euro 279.000 euro 289.000 euro 2

(2 Ferrari Approved) Svizzera 254.457 euro 254.457 euro 254.457 euro 1

(0 Ferrari Approved)

Ferrari Portofino, le immatricolazioni in Europa e in Italia

Nella tabella qui sotto trovate invece le immatricolazioni anno per anno della Ferrari Portofino, sia Italia che in tutta Europa, secondo i dati Unrae, Jato Dynamics e CarSalesBase.