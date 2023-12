L'ABS è uno degli strumenti che ha rivoluzionato il mondo dell'auto. Vi siete mai chiesti che succede quando premete a fondo sul pedale del freno durante una frenata di emergenza? La risposta è: niente. Nella maggior parte dei casi, infatti, riusciamo sempre a fermarci in tempi e spazi brevi, evitando il peggio. Il merito è proprio dell'ABS, acronimo di Anti-lock Braking System, ovvero il sistema di anti-bloccaggio delle ruote. Scopriamo dunque come funziona e come lasciarlo agire al meglio con consigli pratici.

Sistema ABS, qual è la sua storia

Per capire come funziona e come è fatto il sistema ABS auto, la prima cosa da fare è tornare indietro nel tempo. Il sistema ABS, infatti, debutta per la prima volta su un'auto nel 1974. Come spesso accade quando si parla di sicurezza, il brand che introduce per primo tra le dotazioni di serie delle proprie auto l'Anti-lock Braking System è Volvo, che, dopo una serie di test approfonditi sul prototipo VESC, proprio a partire da quell'anno ne inizia la stessa produzione.

Successivamente, nel 1978, arriva sul mercato anche lo stesso sistema sviluppato dalla tedesca Bosch, montato sulle nuove Mercedes di fascia alta divenendo, ufficialmente, il precursore del sistema ancora oggi in produzione.

La Volvo VESC ad Auto e Moto d'Epoca 2023, la prima Svedese con l'ABS

Sistema ABS, i vantaggi

Ma a cosa serve il sistema ABS sulle auto? La principale funzione dell''Anti-lock Braking System è la sua capacità di prevenire il bloccaggio delle ruote durante una frenata intensa. Durante queste fasi, infatti, a causa dei trasferimenti di carico le ruote tenderebbero per loro natura a bloccarsi, riducendo in primis la capacità di sterzare per evitare eventuali ostacoli e aumentando, di conseguenza, il rischio di incidenti.

L'ABS è stato inventato proprio per risolvere questo specifico problema, andando a intervenire automaticamente sulla pressione esercitata dalla pompa dei freni, allentando a mollando la presa a distanza di pochi millisecondi, per permettere alle ruote di continuare a girare nonostante la forte decelerazione e consentendo dunque al conducente di mantenere il pieno controllo dell'auto.

Ma non solo. Un altro vantaggio molto importante introdotto dal sistema ABS è la sostanziale riduzione degli spazi di frenata necessari su strade scivolose.

Il test di una frenata di emergenza sul bagnato

Sistema ABS, i consigli pratici per assecondarlo

Durante una frenata intensa, normalmente ci si può accorgere dell'intervento del sistema ABS percependo una forte vibrazione sul pedale del freno. Si tratta, a tutti gli effetti, del segnale più "visibile" che il sistema sia intervenuto e stia regolando la pressione generata della pompa attraverso le pinze e le pastiglie e sui dischi stessi per evitare il bloccaggio delle ruote.

In questi casi, la miglior cosa da fare è continuare a mantenere la stessa pressione costante sul pedale del freno, consentendo quindi all'ABS di portare a termine il proprio lavoro. Come abbiamo spiegato prima, si tratta di un sistema ideato per permettere di mantenere lo sterzo pienamente utilizzabile, dunque evitare gli ostacoli resta comunque possibile.

Un test di frenata di emergenza su neve

Sistema ABS, quali auto lo hanno

Il sistema ABS è diventato obbligatorio sui tutti i nuovi modelli omologati alla circolazione nell'Unione Europea prodotti a partire dal 1° luglio 2004. Dunque si tratta, a tutti gli effetti, di un sistema ormai presente sulla quasi totalità delle auto in circolazione, considerando anche che molte lo avevano già al momento dell'ufficializzazione della normativa.