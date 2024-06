Di Intelligenza Artificiale ormai si parla sempre più spesso, anche quando si tratta di società di noleggio auto: una fra tutte, Horizon Automotive.

Sì, perché la tech-mobility company dedicata alle nuove formule di mobilità, durante l'edizione 2024 dell’Automotive Dealer Day, ha presentato QUICKO, il primo quotatore universale del noleggio a lungo termine, basato sull’I.A.

Questo strumento innovativo, frutto di anni di analisi statistiche, ha come obiettivo quello di trasformare radicalmente il settore del noleggio a lungo termine. Per il momento, si tratta di una tecnologia di cui possono avvalersi i concessionari della rete Horizon, tramite l’Horizon Mobility Platform, piattaforma nata con l’obiettivo di semplificare l’ingresso dei dealer nel mondo del noleggio, ma che in futuro potrà rappresentare una soluzione senza precedenti anche per clienti privati e aziende.

La tecnologia di Horizon Automotive rende tutto più veloce

Il nuovo tool QUICKO di Horizon Automotive, di cui si sentirà molto parlare nei prossimi mesi, si va ad aggiungere ai diversi algoritmi già utilizzati dall'azienda per calcolare la miglior soluzione di mobilità per il cliente.

All'atto pratico, si tratta di un sistema che permette di generare canoni di noleggio a lungo termine di tutte le principali società di noleggio e per tutti i veicoli presenti nello stock multi-brand di Horizon Automotive, offrendo così una panoramica completa e dettagliata delle opzioni disponibili sul mercato, abbattendo di molto i tempi di ricerca. Una novità incredibile che potrà rappresentare un nuovo, importante punto di svolta per il mercato.

Il sito web di Horizon Automotive

Così l’IA arriverà al servizio della mobilità

Ma non è tutto. Sempre nel corso dell’Automotive Dealer Day 2024, infatti, Horizon Automotive ha presentato anche un secondo tool.

Si tratta del nuovo WIZARD, un assistente di vendita virtuale costruito con algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, progettato per assistere in tempo reale i venditori e i clienti nella selezione delle migliori soluzioni di mobilità in base alle specifiche esigenze del driver, fornendo raccomandazioni precise e personalizzate in termini sia di prodotto che di esigenze di mobilità.

A questi strumenti si aggiungono poi nuove funzionalità dedicate ai clienti azienda (fleet manager), per gestire efficacemente le flotte e i servizi Horizon ad esse associate. Un intero ecosistema di servizi attualmente disponibile per le concessionarie della propria rete, ma che Horizon Automotive ha in programma di implementare sul suo sito web in modo da garantire la massima libertà, efficienza e possibilità di scelta anche al cliente finale.

Con queste innovazioni presentate all’ADD, Horizon Automotive ha presentato quello che di fatto rappresenta la tecnologia più potente sul mercato del noleggio a lungo termine in Italia, per offrire al cliente soluzioni di mobilità sempre più convenienti e customizzate.