Sentiamo parlare sempre più spesso di Intelligenza Artificiale, adesso anche quando si tratta di noleggio auto. Durante l'edizione 2024 dell'Automotive Dealer Day, Horizon Automotive ha lanciato Quicko, il primo quotatore del noleggio a lungo termine basato sull’IA.

La prima Convention “Driving innovation together” di Horizon Automotive, a cui hanno partecipato oltre 200 persone tra dealer, aziende e giornalisti, è stata anche l'occasione per presentare il nuovo Wizard, un assistente di vendita virtuale e un sistema di back-office automatizzato basato sull’intelligenza artificiale, e nuove funzionalità per i clienti corporate per gestire efficacemente le flotte e i servizi Horizon ad esse associate.

Il cuore pulsante: la tecnologia

L’ecosistema tecnologico di Horizon Automotive è rappresentato dall'Horizon Mobility Platform, il cui fulcro è la Mobility Platform stessa, nata con l’obiettivo di semplificare l’ingresso del dealer nel mondo del noleggio. Quicko è il primo super-quotatore universale in grado di generare canoni di noleggio a lungo termine di tutte le società di noleggio, in tutte le combinazioni possibili e per tutti i più di 2000 veicoli presenti nella Horizon Mobility Platform.

Frutto di anni di analisi statistiche e più di mezzo milione di quotazioni generate, confronta ed estrae i canoni dei vari noleggiatori, mostrando il "miglior prezzo" in termini di convenienza. A questo si aggiunge il nuovo Wizard, costruito con algoritmi basati sull’A.I., che aiuta i venditori a selezionare più velocemente le migliori soluzioni di mobilità in base alle esigenze specifiche dei clienti e supporta i fleet manager nella selezione dei veicoli più in linea con i propri driver.

La nuova divisione Product & Operations

La Dealer Convention all'Automotive Dealer Day è stata inoltre l’occasione per presentare la nuova divisione Product & Operations che si occuperà di Ordering & Delivery, Ottimizzazione della customer journey (soprattutto nel post-vendita) e Sviluppo prodotti e Servizi. All’interno della Mobility Platform, i dealer potranno tracciare e monitorare in tempo reale tutti i dati relativi al loro ordine e allo stato della flotta. A cui si aggiunge per i Fleet Manager uno strumento tecnologico per la gestione e monitoraggio delle proprie flotte.

In termini di sviluppo di prodotti e servizi, è stato potenziato il servizio Drive it Easy di presa e riconsegna del proprio veicolo a casa o in ufficio del cliente. È stato annunciato anche il lancio del prodotto Horizon Lite Lease. Una formula mid-term caratterizzata da una durata contrattuale tra 2 e 18 mesi, che offre il vantaggio di un noleggio flessibile senza essere vincolato a un contratto a lungo termine e si appoggia ai dealer partner come punto di consegna.