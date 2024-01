Il noleggio auto piace sempre di più agli italiani, talmente tanto da aver indotto nel corso degli ultimi anni diverse tech-mobility company a investire in in questo nuovo settore. Tra loro c'è per esempio Horizon Automotive, la nuova realtà di NLT ormai molto apprezzata, che ha chiuso il 2023 con un considerevole aumento di ordini.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, l’azienda ha consolidato la sua posizione, totalizzando oltre 4.500 ordini di nuove auto per un aumento complessivo del +55% rispetto al 2022. Ecco tutti i dettagli.

Digitale al primo posto

Per chi non la conoscesse, Horizon Automotive è un'azienda tech attiva nel settore del Noleggio lungo termine ormai dal 2021. Oggi lavora su due fronti, quello business e quello per privati.

Sul fronte privato funziona così: attraverso il proprio sito web dedicato, che gli ha permesso di posizionarsi come il primo marketplace digitale italiano del noleggio a lungo termine by dealer, l'automobilista può cercare l'auto più adatta alle proprie esigenze, noleggiandola a un prezzo molto vantaggioso sia con che senza anticipo iniziale.

Per fare alcuni esempi, una tradizionale Fiat Panda sul portale dell'azienda può essere portata a casa versando un anticipo di 2.440 euro e una quota mensile di 243 euro, alla quale aggiungere - come di consueto per il NLT - solo la personale RC Auto.

L'offerta di una Fiat Panda sulla piattaforma di Horizon Automotive

Oppure, una Toyota Yaris Cross, uno dei SUV di segmento B più venduti del 2023, può essere guidata per 36 mesi o 10.000 km l'anno versando un anticipo di 6.100 euro e pagamento una rata mensile di 339 euro, alla quale aggiungere anche in questo caso solo la personale RC Auto.

L'offerta di una Yaris Cross sulla piattaforma di Horizon Automotive

Più partner più investimenti

Grazie a cospicui investimenti, nel corso del 2023 il ventaglio di partner della tech company si è allargato fino a raggiungere quota 40 dealer, che già oggi, insieme, rappresentano più del 90% dei brand automotive del mercato italiano. Grazie a questo network, Horizon è presente in 16 regioni italiane, con un piano di apertura di oltre 20 nuovi store nel 2024.

Per capire meglio nel dettaglio i numeri dell'azienda, vale la pena ricordare che in soli tre anni dalla sua nascita, ha di fatto conquistato una posizione di leadership in Italia, in termini dimensionali e strategici, mettendo in circolazione più di 10.500 veicoli e acquisendo oltre 7.500 nuovi clienti tra privati, partite Iva e aziende.