Horizon Automotive allarga la mappa della sua presenza nel territorio italiano e arriva anche in Lombradia e Veneto. Aprono, infatti, a Milano e Padova i primi due concept store di Horizon, dove il personale sarà a disposizione dei clienti per aiutarli nella scelta del mezzo ideale per il noleggio a lungo termine e per i test su strada dei modelli a disposizione.

Come funziona un Horizon Store

I punti appena aperti da Horizon condensano le due anime del brand: quella fisica e quella digitale. Lo store è un punto vendita a tutti gli effetti dove il cliente può recarsi per sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine ed ottenere consulenza, ma anche un polo digitale che dà assistenza a chiunque contatti Horizon. Un concetto che il brand ha voluto riassumere con il termine phygital: il connubio tra digitale e fisico per offrire la miglior esperienza possibile al cliente finale.

Un primo step che delinea il futuro prossimo di Horizon Automotive, come ha dichiarato Luca Cantoni, CEO del gruppo:

“I passi che stiamo compiendo a livello nazionale e la creazione di store fisici dedicati sono parte del modello di business scalabile che portiamo avanti dall’ideazione di questo progetto. L’evoluzione del mercato automotive ha portato aziende, liberi professionisti e privati a ricercare figure in grado di affiancarli nel processo di cambiamento in atto con soluzioni innovative: esattamente quanto sta facendo e continuerà a fare Horizon con il suo Mobility Hub”.

I concept store di Horizon Automotive sono a Milano in Via Copernico 4, a Padova in viale della Navigazione Interna 69 e a Bergamo in Via per Grumello 43/A.