Noleggiare un’auto invece che acquistarla conviene? La risposta è: dipende dalle proprie esigenze. In diversi casi però sì e per risparmiare il più possibile sul canone mensile da pagare ci sono oggi diversi strumenti tecnologici che possono venire in aiuto.

Tra questi, i tre algoritmi sviluppati dalla tech mobility company Horizon Automotive che, semplificando la vita al cliente, si occupano di confrontare tutte le tariffe disponibili sul mercato nel minor tempo possibile. Vediamo come sono fatti e come funzionano.

Tutto merito dell’informatica

Gli algoritmi che Horizon Automotive ha sviluppato negli ultimi anni sono tre: l’Horizon Index, l’Horizon Index 2 e l’Horizon Super Index. Il primo scandaglia il web per trovare le migliori offerte di noleggio a lungo termine presenti sul mercato, il secondo le confronta paragonando i relativi costi di acquisto in proprietà e il terzo combina i risultati dei primi due con l’obiettivo di indicare all’utente finale il livello massimo di risparmio che può ottenere con il canone di noleggio proposto sul sito di Horizon Automotive.

Per capire meglio il funzionamento dei tre strumenti partiamo dal principio. Presentato nel 2022, l’Horizon Index è stato il primo algoritmo della società progettato per permettere di confrontare il canone presente sul sito con i canoni pubblicati sui principali siti web di noleggio.

È stato costruito su un algoritmo di data scraping ed è dunque in grado di sondare in tempo reale tutti i canoni presenti sul web, per lo stesso modello e la stessa versione richiesta dal cliente e con le medesime caratteristiche contrattuali (km, durata e anticipo) dell’offerta pubblicata sul portale di Horizon; quando la media dei canoni online è superiore a quella del canone Horizon, il sito mostra il livello economico di risparmio di cui l’utente può usufruire se effettuasse il contratto di noleggio con Horizon Automotive.

Gli algoritmi di Horizon Automotive

L’Horizon Index 2, invece, è stato progettato sulla base di un algoritmo con valori multipli certificati da fonti ACI, listini ufficiali e dati forniti dai concessionari, soci e partner dell’azienda. Si tratta di uno strumento in grado di analizzare e quantificare tutti i costi relativi all’acquisto in proprietà e al mantenimento di ogni modello pubblicato sul sito Horizon, confrontandoli con il rispettivo canone di noleggio a lungo termine.

I calcoli tengono conto di tutti quegli oneri di proprietà ai quali, solitamente, è soggetto l’automobilista che decide di acquistare e non noleggiare l’auto, tra cui il costo del finanziamento, il costo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il costo per un cambio gomme, il costo dell’assicurazione, il costo dell’assistenza stradale e la stima del valore di rivendita del veicolo.

L’ultimo strumento, infine, è l’Horizon Super Index, ossia l’algoritmo finale ideato per raccogliere gli esiti ottenuti dai primi due, mettendoli a confronto e ottenendo il massimo livello di convenienza possibile per il cliente finale che decide di noleggiare l’auto con Horizon Automotive.

Si tratta di uno strumento in grado di portare a termine un’analisi definitiva e completa, confrontando la miglior formula di noleggio a lungo termine proposta da Horizon con i costi di proprietà e con la media delle altre offerte di noleggio pubblicate online.

Il sito web di Horizon Automotive

Una questione di rata

Ma quanto fanno risparmiare nel concreto i 3 algoritmi sviluppati da Horizon Automotive? Per capirlo proviamo ad analizzare alcune offerte presenti sul sito per alcune delle auto più vendute in Italia negli ultimi 12 mesi.

Partendo dal segmento delle citycar, un modello iconico è certamente rappresentato dalla Lancia Ypsilon: grazie alla formula offerta da Horizon Automotive, è possibile portarsi a casa la citycar italiana con 3.660 euro di anticipo ed un canone mensile di 250 euro per 36 mesi o fino al raggiungimento dei 10.000 km all’anno, risparmiando così complessivamente più di 2.600 euro.

Nella rata sono inoltre inclusi, come per la maggior parte dei canoni di NLT, la manutenzione, l’assistenza stradale, la supervalutazione dell’usato e una polizza assicurativa completa che include la normale RCA, l’incendio, il furto, la polizza cristalli e la Kasko completa.

L'offerta di Horizon Automotive per la Lancia Ypsilon

Proseguendo con gli esempi e passando ad auto più grandi, su Horizon Automotive si può noleggiare a lungo termine anche la Peugeot 2008, tra i piccoli crossover più venduti in Italia nel 2023 e spesso scelta come auto aziendale.

Per portarsi a casa il B-SUV del Leone l’anticipo da versare è di 6.100 euro a fronte di una rata mensile di 340 euro per 36 mesi o 10.000 km annui, che include la manutenzione, l’assistenza stradale, la supervalutazione dell’usato e una polizza assicurativa completa comprensiva di normale RCA, incendio, furto, polizza cristalli e Kasko completa. Una soluzione che permette agli interessati di risparmiare oltre 5.100 euro totali sul noleggio.

L'offerta di Horizon Automotive per la Peugeot 2008

Altra offerta di spicco è quella relativa alla Cupra Formentor, crossover sportiva particolarmente amata dal mercato. La formula proposta da Horizon Automotive permette di risparmiare una cifra superiore ai 7.300 euro per aggiudicarsi il SUV ad alte prestazioni, con un anticipo di 6.710 euro a fronte di una rata mensile di 390 euro per 36 mesi o del raggiungimento dei 10.000 km annuali.

Inclusi nell’offerta la consegna a domicilio, la manutenzione, l’assistenza stradale, la vernice metallizzata per la tonalità degli esterni e polizza assicurativa comprensiva di RCA, incendio, furto, polizza cristalli e Kasko.

L'offerta di Horizon Automotive per la Cupra Formentor

Salendo ancora come dimensioni, il quarto esempio a cui possiamo guardare per capire i reali vantaggi di Horizon Automotive è la Volkswagen Tiguan. La terza generazione del SUV di Wolfsburg è stata presentata da pochissimi giorni e arriverà sul mercato italiano nel corso del 2024.

Su Horizon, però, pur non figurando ancora in pronta consegna, può già essere noleggiata versando un anticipo di 3.660 euro e pagando una rata mensile di 399 euro per 24 mesi o 10.000 km annui, comprensiva sempre di manutenzione, assistenza stradale e polizza assicurativa completa che include la normale RCA, l’incendio, il furto e la Kasko completa.

L'offerta di Horizon Automotive per la nuova Volkswagen Tiguan

Il futuro è l’I.A.

Grazie agli investimenti in nuovi campi di applicazione dell’I.A., Horizon sta lavorando a nuovi importanti rilasci che vedranno la luce entro l’anno, per proporre al cliente finale un panel di soluzioni sempre più convenienti e tailor made, sulla base delle sue specifiche esigenze.