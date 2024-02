Il noleggio auto a lungo termine è uno dei servizi di mobilità più in crescita tra gli automobilisti, sia privati che business. Chi deve cambiare la propria vettura oggi, infatti, ha a disposizione diversi player che propongono offerte che spesso possono essere più vantaggiose in termini di servizio, flessibilità e prezzo rispetto al classico acquisto in proprietà.

Tra tutti spicca Horizon Automotive, il primo marketplace digitale del noleggio a lungo termine by dealer che è cresciuto in pochi anni grazie, soprattutto, ad una formula che unisce l’innovazione del digitale all’esperienza sul territorio dei concessionari.

Nel corso del 2023 il suo business si è espanso notevolmente, raggiungendo il target di 4.500 vetture ordinate, con una rete che conta più di 40 dealer partner sul territorio nazionale e la previsione di aprire oltre 20 Store nel 2024.

Negli ultimi anni, inoltre, il lancio degli algoritmi di proprietà ha permesso ad Horizon Automotive di offrire al mercato un’ampiezza di proposte, per tipologia di veicolo e di proposta commerciale e finanziaria, senza precedenti. Scopriamo come.

Quando la tecnologia aiuta

L’idea alla base di Horizon Automotive è piuttosto semplice: la tech mobility company del noleggio vive innanzitutto online, sul sito web dedicato, a cui è possibile accedere per consultare il vasto catalogo, composto per la maggior parte da vetture in pronta consegna dei concessionari partner, e richiedere un primo contatto con l’azienda e con le concessionarie presenti sul marketplace.

Il sito web di Horizon Automotive

Si tratta di un sito web evoluto, dove, attraverso una scelta guidata basata sulle proprie preferenze, è possibile mettere a confronto più offerte, visualizzando le informazioni tecniche e lo stato dettagliato di ogni singolo modello caricato a sistema, nonché il miglior canone calcolato in tempo reale attraverso gli algoritmi di confronto Horizon Index: la vera differenza dell’azienda rispetto ad altri competitor, che permette di ottenere la migliore offerta economica in tempo reale.

I servizi di Horizon Automotive nel 2024 saranno ulteriormente ampliati, grazie alla grande rete di concessionari partner e allo stesso sito web, che presto ingloberà al suo interno una nuova area riservata ai fleet manager, permettendo di scegliere le vetture e inoltrare automaticamente la richiesta di quotazione e di scelta dei servizi di mobilità al referente commerciale, come specificato da Luca Cantoni, CEO dell’azienda.

E proprio per rispondere alle esigenze delle grandi aziende e delle PMI, Horizon Automotive annovera importanti servizi, come ad esempio il pacchetto Drive it Easy che include il servizio di Pick-up & Delivery. Quest’ultimo consente la presa e riconsegna dell’auto presso l’abitazione o la sede di lavoro del cliente per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme, permettendo all’utente di ottimizzare i tempi.

Uno store di Horizon Automotive

Con il noleggio si può risparmiare

Analizzando nel dettaglio le offerte presenti sul sito di Horizon Automotive, si può vedere il risparmio per tutti i segmenti, dalle city-car ai SUV, passando per le auto compatte, sia rispetto alla media dei canoni pubblicati online su altri siti che rispetto all’acquisto in proprietà.

Per fare alcuni esempi, una nuova Peugeot 2008 mild hybrid si può portare a casa versando un anticipo di 6.100 euro IVA inclusa e pagando una rata di 340 euro per 36 mesi o 10.000 km annui. Ma non solo: discorso analogo, infatti, anche per la Fiat Panda, che attraverso Horizon Automotive può essere guidata per 36 mesi e 100.000 km totali pagando una rata mensile di 189 euro e versando un anticipo di appena 4.270 euro IVA inclusa.

Salendo con le dimensioni, infine, Horizon Automotive offre nel suo listino anche la nuova Tiguan. Il SUV di Wolfsburg appena rinnovato può essere guidato versando un anticipo ridotto di 3.660 euro IVA inclusa e pagando una rata di 399 euro al mese per 24 mesi o 10.000 km annui.