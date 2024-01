Automotive Dealer Day, la Mecca delle concessionarie (e non solo), diventa House of Mobility - "Where Automotive Meets Mobility” e atterra dai tradizionali piani rialzati di Veronafiere sui Padiglioni 11 e 12 del complesso fieristico veneto.

La gremitissima kermesse, organizzata da Quintegia e giunta alla 22 esima edizione, andrà in scena dal 14 al 16 maggio 2024. Il 'trasloco' porta la superficie espositiva a 15 mila metri quadrati, più 8 sale conferenze dedicate e una lounge per il networking con gli operatori esteri per definire le sfide che sta affrontando sia il retail sia l’intero settore, i cui margini di azione sono più ampi, anche in virtù delle esigenze di una nuova mobilità.

Automotive Dealer Day 2023

“21 anni di conoscenza profonda e di analisi delle dinamiche del segmento della distribuzione e della sua linea evolutiva ci danno la possibilità di raccontare e studiare l’ecosistema di mobilità per come è attualmente: un settore che sta cambiando sia internamente con i retailer che rivestono un ruolo sempre più chiave, sia nei confronti dell’utente finale", afferma Alessandro Dal Bon, VP Industry e Dealer Solutions di Quintegia.

"L’obiettivo di Automotive Dealer Day è tracciare un percorso che parte dall’auto e incontra nuovi mondi e diversi modi di vivere la mobilità, sempre più connessa e intermodale diventando la vera e propria House of Mobility. Ospiteremo personalità di rilievo internazionale, esperti del settore e le principali aziende e case automobilistiche per garantire ai partecipanti una visione globale e in linea con gli sviluppi futuri, i nuovi business, le nuove tendenze e le nuove frontiere” , sottolinea ancora Dal Bon.

L’edizione 2024 del Dealer Day - si legge in una nota - ricalcherà il format di successo che si basa su tre elementi fondamentali: il programma fitto di contenuti, articolato su un palinsesto con workshop e dibattiti che prendono in esame trend topic, analisi, studi specifici, approfondimenti, best practice, storie di successo ispirazionali dell’extra settore; l’area business dove espongono le aziende leader di settore, attive nelle principali aree operative di OEM; lo spazio per sinergie e networking che offre l’opportunità sia di partecipare a meeting organizzati da Case auto, aziende sponsor e associazioni di dealer, sia di confrontarsi in momenti serali e più informali.