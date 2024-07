In questi giorni in cui milioni di italiani si muovono sulla vasta rete autostradale della Penisola, torniamo a parlare assiduamente di pedaggi. Autostrade per l'Italia inaugura un nuovo servizio chiamato TargaGo che permette, tramite una serie di telecamere installate presso i portali tradizionali, di effettuare il pagamento da un "borsellino" digitale ricaricabile.

Vediamo di seguito come funziona, dove e cosa permette di pagare.

TargaGo, come funziona

Già attivo sulla Tangenziale di Napoli, TargaGo è un servizio parallelo alle altre modalità di pagamento e funziona grazie a una tecnologia avanzata di riconoscimento delle targhe attraverso delle telecamere di ultima generazione.

Una volta che l'auto è transitata sotto ai portali appositi, infatti, il pedaggio viene addebitato direttamente sul conto associato alla targa del veicolo, previa registrazione al servizio tramite l'apposita app o il sito web dedicato.

TargaGo, come attivarlo

Per attivare il servizio, al quale è possibile collegare per il momento fino a 2 targhe, è sufficiente registrarsi sul sito web dedicato o sull'apposita app scaricabile dagli store Apple o Android.

TargaGo, quanto costa

Il servizio TargaGo per il momento non prevede costi aggiuntivi o di abbonamento oltre alle normali tariffe di pedaggio autostradale, un vantaggio non indifferente rispetto ai servizi di telepedaggio a cui siamo abituati, tuttavia non è ancora chiaro se resterà così per sempre.

TargaGo, cosa si può pagare e dove funziona

Come abbiamo detto, per il momento il servizio è attivo in via preliminare solo sulla Tangenziale di Napoli, un'arteria cruciale per la mobilità urbana e interurbana della città, con un traffico giornaliero molto intenso.

Nei prossimi mesi, tuttavia, il servizio potrebbe essere esteso anche ad altre tratte gestite da Autostrade per l'Italia.