I pedaggi autostradali sono aumentati anche nel 2024. Morale: al casello si paga di più. Ma quanto in totale? Una delle domande che si pongono gli automobilisti riguarda infatti il costo della tratta autostradale che percorreranno, così da evitare sgradite sorprese.

Per aiutarli sul web sono presenti numerosi strumenti per calcolare l'importo dei pedaggi autostradali, assieme a tante app per smartphone Android e iPhone. Strumenti utili e semplici da usare, anche se non sempre precisi al centesimo nel darci un'idea della spesa che bisognerà sostenere per il viaggio da casello a casello.

Di seguito vi indichiamo gli strumenti più utili per evitare sorprese.

Costo autostrada: le tariffe

Parlando di pedaggi autostradali l'operazione più ovvia per calcolarne il costo è quella di collegarsi ai vari siti delle concessionarie, ricchi di informazioni e con sezioni apposite per fare i conti su quanto verrà a costare lo spostamento.

Il sito di Autostrade per l’Italia ha una pagina denominata "Pedaggio" che permette di effettuare il calcolo - aggiornato agli ultimi rincari del pedaggio autostradale - così come quello delle altre società come Bre.Be.Mi, Pedemontana, l’autostrada del Brennero ecc., dove sono presenti anche informazioni riguardanti eventuali lavori, chiusure e scioperi.

Il sistema per calcolare il pedaggio autostradale sul sito Autostrade

Strumenti utili che però impongono di studiare alla perfezione il percorso. I sistemi online delle concessionarie infatti hanno bisogno che vengano indicati con esattezza caselli di ingresso e uscita. Non basta quindi indicare la località dalla quale si parte, ma l'esatto svincolo. Ci sono naturalmente delle eccezioni, rappresentate dai vari capoluoghi (es. Roma, Torino, Milano).

Un limite che hanno anche gli altri siti e applicazioni che si possono trovare con una semplice ricerca online. In caso di viaggi complessi che implicano diverse tratte magari non comunicanti, toccherebbe dunque spezzare il viaggio in segmenti e verificare ogni singola tratta.

Calcolo tariffa autostradale, come fare

Se non sapete con esattezza quale sarà il vostro casello di ingresso o uscita in autostrada non dovete temere. Esistono infatti portali che fanno un lavoro completo. Portali come ViaMichelin, in grado di calcolare l'itinerario completo da specifici indirizzi, dettagliando sia il costo del carburante sia quello dei pedaggi autostradali e dando addirittura una statistica sul bilanciamento tra le due voci di spesa. Dello stesso gruppo fa parte anche TollGuru, portale specializzato nel calcolo delle spese di viaggio tra autostrade e carburante.

Il sito di VIaMichelin

Di base il funzionamento è quello di un navigatore, proponendo in automatico percorsi alternativi più rapidi, panoramici o economici, con tempi e costi immediatamente confrontabili.

A proposito di navigatori anche Waze, il navigatore satellitare social, nel calcolare il percorso più breve riporta anche il prezzo dei caselli autostradali. Informazioni provenienti dalla community e quindi potenzialmente aggiornati in tempo reale grazie al lavoro dei map editor.

Calcolo pedaggio autostradale, i siti e le app