Se ormai è difficile pensare all’acquisto di una vettura in contanti, lo è ancora di più se si tratta di una tedesca premium come la BMW X1: ecco quindi un’interessante offerta di finanziamento valida per un certo periodo di tempo, fino al 31 dicembre.

La BMW X1 sDrive 18d xLine con formula Why-Buy si può acquistare con una formula di leasing per privati, con un prezzo raccomandato di 36.750 euro IVA inclusa (ma esclusa IPT), 12.329,64 euro di anticipo e 35 canoni mensili di 238,89 euro (tasso leasing fisso 4,80%, TAEG 6,72%); la rata finale, per un massimo di 60.000 km, ammonta a 19.625,69 euro. Alla fine si può sostituire la vettura, acquistarla o restituirla.

Vantaggi

Le formule di leasing per privati sono sempre più diffuse, anche perché si avvicinano a quelle di un noleggio, soprattutto se alla rata sono poi collegati anche vari servizi e costi di gestione. Una volta pagato l’anticipo, anche con una permuta, si fissa la rata mensile e, come per un’azienda, si prosegue a pagare un importo annuo fino al termine del leasing, e di norma al passaggio ad un’altra vettura. Probabilmente, soprattutto con l’arrivo delle auto elettriche dalla tecnologia sempre in aggiornamento, questa sarò la modalità di acquisto del futuro.

Svantaggi

Nell’offerta di esempio, relativa ad un modello base e alla quale andranno aggiunti spese e costi per accessori, sarebbe stato interessante trovare indicazioni anche sulle possibili aggiunte alla rata, come servizi, pagamenti, tagliandi e manutenzione. L’anticipo è piuttosto consistente per tenere la rata bassa, e non è previsto il tasso zero, applicato da altri concorrenti, anche se di norma non per vetture premium.