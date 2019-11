YouTester, nuovo appuntamento questo giovedi con il talent di Motor1.com Italia. E quest'oggi li mettiamo di fronte...alla tecnologia. Si insomma, oggi vediamo come se la cavano con uno smartphone in mano, e con Alexa. Il motivo è presto detto: la Seat Arona è la prima auto connessa al sistema vocale Amazon Alexa a bordo. Vi starete chiedendo: "Si ma questo cosa c'entra con il lavoro di un tester?". C'entra, eccome se c'entra. E per supportarci abbiamo deciso di servirci dei servigi di una vera e propria principessa del Tech!

La fondamentale comunicazione

Un buon tester infatti deve saper lavorare al meglio all'interno di due mondi: il primo è quello della guida. Non potrebbe essere altrimenti. Siamo giornalisti all'interno del mondo automotive, dunque saper riconoscere la dinamica di un'auto, la sua tecnica, le cause-effetto di taluni comportamenti, è parte basilare di questo mestiere. La seconda ha a che fare con la comunicazione.

Già, perchè possiamo saper guidare e capire al meglio un'auto a 360° ma se non abbiamo padronanza di linguaggio e non sappiamo comunicare le informazioni ma anche le sensazioni offerte, ed offrirle ad un pubblico, tutto risulta vano.

Ecco, è da questo principio che nasce questa prova. Sì, l'abbiamo voluta avvicinare al mondo social, ma d'altro canto, anche il giornalismo, pur mantenendo stretti i suoi capisaldi, deve sapersi affacciare a questi mondi. O preferireste che chiudessimo le nostre pagine Facebook e Instagram?

A prova di Live

Dunque la prima prova che servirà per ottenere un piccolo bonus, vedrà i ragazzi impegnati a saper interagire con il sistema infotelematico Amazon Alexa. Dovranno connetterlo e riuscire ad eseguire un comando. La seconda prova invece, ha una valenza molto importante, anche per capire atteggiamento, analisi critica, giornalistica e comunicativa dinanzi ad una diretta Facebook. Facile a dirsi, molto meno a farsi, sopratutto quando si ha coscienza di essere in un Live, tra l'altro durante una fase di guida. Come se la saranno cavata?

Una Principessa a YouTester

Guest Coach della puntata è, lo avete già capito, Fjona Cakalli, anima e volto di ben due canali su YouTube: lo storico Tech Princess dove parla di videogames e hi-tech e il più recente The Driving Fjona, nato quasi per gioco e che raccoglie le sue più divertenti esperienze in giro per il mondo. Sarà lei a interagire, in compagnia di Giuliano e Andrea, i ragazzi rimasti in gioco...non senza qualche sorpresa.

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester andranno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!