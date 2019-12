Un solo passaggio. Un solo ostacolo nel cammino verso la finale di YouTester. E per definire i due ultimi contendenti per quel posto al sole nella redazione di Motor1.com Italia, abbiamo deciso di spostarci, di viaggiare lontano, verso nuovi lidi.

Sì, abbiamo portato Nicola, Samuele e Antonio a Barcellona, a visitare la fabbrica di Martorell, ma anche in giro per la città catalana. Il loro compito? Raccontare questa esperienza, a bordo di vari modelli di casa Seat, attraverso un Vlog. Facile a dirsi, vero?

Dalla pista al...passaporto

Li avevamo lasciati sul circuito di Ortona, con Simone che aveva dovuto abbandonare il talent, eliminato ad un passo dalla semifinale, ma spronato da Giuliano e Andrea a continuare e perseverare in questo suo cammino nel mondo dell'automobile.

Avevamo lasciato anche Samuele e Antonio in...conflitto. Due caratteri così profondamente diversi, dopo diverse settimane, sono arrivati allo scontro. E' umano, e l'importante è che i due ragazzi abbiano capito lo sbaglio, sia nei confronti l'uno dell'altro, che della troupe che stava lavorando. Una giornata passata tra cordoli e...comunicazione, elemento fondamentale quanto la velocità.

Racconta una storia

Sarà un'avventura, un'esperienza che, è evidente, ricorderanno per molto tempo negli anni a venire. Ma sarà anche una delle prove più difficili e, passateci il termine, subdole. Già, perchè realizzare un vlog è un lavoro che, paradossalmente, non finisce mai.

Bisogna avere quell'intuito tale per cui ogni singolo momento vissuto, anche quello più scanzonato e divertente, deve essere analizzato e valutato se interessante ai fini di quella che è l'esperienza che si vuol raccontare. Un momento che, una volta perso, poi non si può recuperare. Ecco la difficoltà di un vlog: avere bene a mente cosa si vuole raccontare, seguire un filo conduttore e riuscire a catturare l'attenzione di chi vorrebbe vivere quell'esperienza davanti ad uno schermo.

Special Coach Brazo

Lo special coach di questa settimana dunque, sarà un insegnante che di video e video racconti ne ha realizzati tanti. Uno YouTuber che riesce a mixare al meglio la scaltrezza tutta romana con la passione tutta brasiliana.

Lui è Maurizio Vieira, per gli utenti della rete Brazo Crew. Sarà lui ad accompagnare i ragazzi in giro per Barcellona, aiutandoli e cercando di analizzare al meglio quella che è la loro prestazione. Questa volta Andrea e Giuliano rimarranno a Roma, ed analizzeranno i vlog dei ragazzi. Chi entrerà in finale?

