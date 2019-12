La passione per le auto è qualcosa con cui si nasce. C’è chi ama le auto storiche, magari con motori particolari e rari o chi le nuove elettriche, a zero emissioni. Quando però arriva il Natale ci sono alcuni regali che possono mettere tutti d’accordo.

Regali utili sicuramente apprezzati da chi ha questa passione. Dalla tecnologia alla meccanica, vediamo alcune proposte interessanti che si possono comprare anche a buon prezzo, per stupire i propri amici o parenti.

Libri a tema auto

Per gli appassionati che amano anche la lettura segnaliamo alcuni titoli interessanti a tema automobile. Parliamo di “Bugatti & Lotus Thriller” di Romano Artioli, che racconta la vita dell’imprenditore mantovano e la realizzazione del sogno tutto italiano della Bugatti EB110 oppure per i più “tecnologici” la biografia di Elon Musk, l’imprenditore statunitense ideatore di Tesla Motors e PayPal

“Bugatti & Lotus Thriller” si trova in vendita a 13,60 euro

“Elon Musk. Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico” si trova in vendita a 21,16 euro

Modellini LEGO

Per chi invece ama costruirsi il regalo da solo, ci sono i modellini by LEGO. Una vera e propria chicca per gli amanti del mondo del modellismo, che sa stupire piccoli e grandi. Tra le proposte acquistabili come non ricordare la nuova Land Rover Defender presentata al Salone di Francoforte 2019 o una delle tante riproduzioni della Batmobile.

Attenzione però perché se state cercando la riproduzione di quella del primo film Batman, scritto e diretto da Tim Burton, dovete essere davvero fortunati per trovarla perché a tiratura limitatissima. Piuttosto potete optare per il mezzo corazzato presente nel film del 2008.

“La nuova Land Rover Defender” si trova in vendita a 179,99 euro

“La Batmobile de Il Cavaliere Oscuro” si trova in vendita a 419,98 euro

Giradischi

Per gli amanti della musica si può optare per uno dei tanti accessori auto. Ci sono cavetti rivestiti in materiali particolari, altoparlanti e ricevitori Bluetooth da tenere in macchina, oppure veri e propri stereo auto da incassare nel cruscotto al posto di quello di serie, che specialmente su auto datate può risultare obsoleto.

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di molto particolare, si può optare anche per il giradischi Ford ispirato allo stereo di serie della prima Mustang. Al suo interno ci sono vari ingressi USB, Aux e le casse audio sono integrate nella scocca. È disponibile sia in colorazione nera che rossa.

Il giradischi “ION Mustang LP” è in vendita a 126,99 euro

Portachiavi

Chi guida molto sa che il portachiavi della propria auto deve essere speciale. È sempre in vista, anche ai passeggeri, in auto e quindi deve essere bello, oltre che funzionale. Ci sono portachiavi in metallo, in pelle, in gomma ed anche in Fibra di Carbonio. Proprio di quest’ultimo materiale se ne possono trovare alcuni davvero unici. In vendita a partire da 17 euro fino a diverse centinaia di euro ne esistono di tutti i tipi e dimensioni, libero spazio alla fantasia.

Set di attrezzi

Chi guida un’auto storica sa che è fondamentale avere sempre il giusto SET di attrezzi nel bagagliaio. Il regalo perfetto per queste persone potrebbe essere un organizer da bagagliaio o addirittura un kit di attrezzi tutto nuovo.

Tutti i Kit si trovano a partire da circa 50 euro fino a superare anche i 400 euro. Trovarne uno in vendita ad un costo di circa 150 euro può essere un giusto compromesso tra buona dotazione e durabilità nel tempo.

Guanti da guida

Restando sulle auto storiche, chi le guida sa che i volanti in legno o laccati lucidi non sono facili da impugnare e che quelli in pelle nella guida sportiva possono rovinarsi, è quindi cosa buona munirsi di guanti appositi. Ne esistono di tutti i tipi in vendita, i prezzi partono da 150 euro fino a superare i 500 euro per i modelli più particolari. Non è certamente un regalo “comune”, ma sicuramente apprezzato.

Gaming

Infine, anche per gli appassionati di videogiochi di guida ci sono molte alternative, a partire dagli ultimi titoli del momento come Need For Speed Heat o Assetto Corsa per Playstation. Per stupire davvero però si può optare per una PlaySeat, una postazione di gioco che, per chi ha adeguato spazio in casa, può davvero rendere l’esperienza di guida ancora più realistica. Anche in questo caso ne esistono di tutti i prezzi, le più comuni costano circa 300 euro.