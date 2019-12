Le promozioni sulla Seat Ateca, compatta e moderna SUV della casa spagnola, sono numerose fino al 31 dicembre: la più economica tra quelle proposte riguarda la Seat Ateca 1.0 TSI 115 CV Business, che può essere acquistata a 21.900 euro, con un anticipo di 5.000 euro, 35 rate da 169,02 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5.09%) e rata finale di 13.380,52 euro.

Vantaggi

Numerosi i vantaggi di questa iniziativa, a cominciare dallo sconto sul listino che è di circa 5.000 euro. La versione Business comprende già accessori come navigatore, fari full LED, diversi ADAS e climatronic bizona, e nella rata di esempio è incluso anche il sevizio first trip da 24 mesi.

Oltretutto, questo genere di offerta è estesa più o meno a tutta la gamma: anticipo e TAN rimangono gli stessi, la rata varia da 169 a 190 euro, e cambia ovviamente la rata finale: ottima iniziativa non limitarsi alla sola proposta con il prezzo più basso.

Svantaggi

A parte l’assenza di alcune indicazioni nell’esempio, come il chilometraggio massimo e l’importo in caso di esubero, c’è da segnalare che l’offerta è valida fino al 31 dicembre solo con il ritiro di una vettura usata, di proprietà di almeno 6 mesi e dal valore minimo di 3.000 euro (quindi non con rottamazione); inoltre, le Ateca in offerta sono tra quelle già in stock alla data del 30 novembre: in sostanza, non è detto che si riesca a trovare il modello con l’allestimento desiderato.