La nuova Seat Leon (qui le più recenti foto spia) mostra per la prima volta una parte delle sue forme e alcuni dettagli inediti come i fari full LED e un’illuminazione d’ambiente tutta nuova per l’abitacolo.

Per svelare questi primi particolari la Casa spagnola ha scelto di mostrare un primo video teaser della nuova Leon in allestimento FR, annunciando che la cinque porte sarà svelata per intero il prossimo 28 gennaio.

Anche in coda è uno "show" luminoso

Il centro di sviluppo di Martorell ha deciso infatti di puntare su nuove e caratteristiche firme luminose per la Seat Leon di quarta generazione, sia dentro che fuori.

Fotogallery: Nuova Seat Leon, il video teaser

6 Foto

Vista dall’esterno la nuova Leon si riconosce subito per i fari anteriori full LED che promettono più illuminazione e più sicurezza, per la fascia luminosa continua che unisce i gruppi ottici posteriori (con sequenza animata all’avvio e frecce dinamiche) e per la sottile linea di luci LED che percorre la parte superiore della plancia e dell'interno portiere.

Su base Golf 8

Il video teaser della nuova Leon ci tiene anche a sottolineare la presenza della luce di benvenuto alloggiata sotto lo specchietto retrovisore esterno che proietta a terra la scritta “Hola!”.

Fotogallery: Le foto spia della Cupra Leon

23 Foto

Pur in assenza di altre indicazioni sulle forme e le motorizzazioni della nuova Seat Leon è già possibile anticipare che la nuova Leon utilizza la piattaforma MQB evoluta della nuova Volkswagen Golf 8 e con questa anche le motorizzazioni a benzina, diesel ed elettrificate. Altri dettagli li conosceremo proprio il 28 gennaio 2020.