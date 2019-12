Il mondo degli appassionati di auto non conosce limiti e nemmeno misure. Ecco perché le serie Lego Racers e Technic hanno spopolato oltre modo durante questi anni, incontrando il favore non solo degli amanti del modellismo, ma anche di tutti coloro che pur di avere vicino a sé l'auto dei propri sogni si sono "accontentati" delle riproduzioni in scala con i mattoncini più famosi del mondo.

Ecco una raccolta dei modelli più interessanti degli ultimi anni.

Porsche 991 GT3 RS

Un kit da urlo. Scala 1:8 che promette di far divertire grandi e piccini dai 16 anni in su. Si compone di ben 2.700 pezzi, da mettere insieme seguendo una procedura simile a quella che si segue per la fabbricazione delle automobili “vere”.

Il cockpit accessibile prevede una plancia riprodotta fedelmente, con un numero seriale unico come nella 911 GT3 RS reale. Cofano anteriore e posteriore si possono aprire, permettendo di godersi i pistoni che si muovono veramente del motore “flat six” da 4 l e 500 CV.

Land Rover Defender

Il modellino riproduce fedelmente la novità inglese: pensate che è composto da 2.573 pezzi, si aprono le portiere, ci sono gli accessori dedicati al fuoristrada e tutto il resto che offre la vera Defender. Una vera opera d'arte di 40 cm dedicata agli amanti della Lego Technic. Sarà disponibile online a partire dal 1 ottobre 2019, anche se ancora non sappiamo dirvi il prezzo.

Audi Sport Quattro S1

Lego ci va giù pesante con questo piccolo modellino da 250 pezzi e circa 20 cm di lunghezza che sarà disponibile dal 1 gennaio. Si tratta della collezione Speed Champions che annovererà anche la nuova Ferrari F8 Tributo.

Ford Mustang

Direttamente dagli anni ‘60, ecco la Ford Mustang, dotata di carrozzeria blu scuro con strisce bianche, presa d’aria sul cofano, badge con logo Mustang stampato, emblemi GT e cerchi a 5 razze con pneumatici da corsa.

Sviluppata in collaborazione con la Ford, questa autentica replica viene fornita con componenti aggiuntivi opzionali per la personalizzazione, tra cui una selezione di targhe, un turbcompressore, un alettone posteriore a coda d’anatra, grandi tubi di scarico, un alettone anteriore e un serbatoio di protossido di azoto.

McLaren Senna

Lei, per il momento non esiste, e si tratta di rendering a grandezza naturale della supercar di Woking. Ci sono volute e 2725 ore di lavoro per la realizzazione. Il modello è composto da 467,854 mattoncini Lego che danno vita a un replica 1:1 della McLaren Senna. Per essere precisi non si tratta al 100% di una ricostruzione, ma ci sono anche alcuni pezzi che vengono dalla McLaren Senna originale, come il sedile dove ci si può tranquillamente accomodare.

Volvo Wheel Loader

1636 pezzi per questo concept studiato in collaborazione con Volvo. Si tratta di una replica telecomandata della pala gommata L350F. Forse si tratta di uno dei modelli in scala più dettagliati ed è dotata di motori Power Functions, si può ruotare il servosterzo articolato e osservare i pistoni e la ventola del dettagliato motore a 6 cilindri in azione.

Mobile Crane

Facciamo contenti gli appassionati di mezzi pesanti anche con questo sollevatore a 4 assi. Dalla sua ci sono funzionalità degli stabilizzatori estensibili motorizzati Lego Power Functions, piedini di abbassamento, estensione o sollevamento del braccio della gru e argano retrattile. Include anche una sovrastruttura rotante, 8 ruote motrici, 5 assi, 10 ruote e un motore V8 dettagliato con pistoni mobili. Il braccio della gru è estendibile fino a 75 cm.

Bugatti Chiron

Forse il progetto più ambizioso della casa. La Chiron-Lego a grandezza naturale può infatti ospitare a bordo un guidatore ed un passeggero, ma soprattutto è in grado di muoversi. La Chiron realizzata da Lego sfrutta infatti ben 2.304 motorini elettrici Lego Power Function e 4.302 ingranaggi per trasmettere il moto alle ruote. In totale sono stati impiegati oltre 1 milione di elementi Lego.

Lancia Stratos

La voglia di rally è messa a tacere con la Lancia Stratos. Tra l'altro si tratta di un modello non ufficiale, perché è una ricostruzione fatta da un privato con il kit della GT3 RS che abbiamo visto all'inizio. Possono essere utilizzati pezzi al 100% originali, considerando anche motore V6 e cambio manuale a cinque rapporti.

Per realizzarlo, vi servirà il manuale che trovate su rebrickable.com e vi costerà 15 euro.

Ferrari Enzo

Un modello della serie Racers datato 2005. Si tratta della replica in scala 1:10 di una delle supercar più incredibili mai realizzate. Età che va da 11 a 16 anni anche questo kit è diventato rarissimo come l'auto reale e per farvi capire quanto anche in questo mondo il Cavallino giochi un ruolo da protagonista, andatevi a cercare i prezzi che si trovano sui siti di e-commerce dedicati.