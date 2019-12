Nel corso del 2020 Volkswagen lancerà 34 nuovi modelli in tutto il mondo. Dodici saranno SUV, otto invece saranno veicoli ibridi elettrici, questi ultimi appartenenti alla famiglia ID inaugurata col lancio della ID.3 presentata a Francoforte.

Proprio una nuova appartenente alla gamma a emissioni zero del colosso di Wolfsburg pare essere protagonista della cartolina (elettronica) di auguri di Natale inviata ai giornalisti automotive di tutto il mondo, dove la protagonista è la sagoma di un'auto a 3 o 5 porte guidata da Babbo Natale in persona. La silhouette decisamente simile a quella dell'ID.3, con il retro che presenta la novità della striscia luminosa a LED che corre per tutta la larghezza.

Nuova nata

Il regalo di Natale di Volkswagen è quindi un primo teaser della futura entry-level della famiglia ID, pronta per essere presentata sotto forma di concept nel corso del 2020 col nome di ID.2, per poi entrare nel listino della Casa tedesca tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Secondo le voci riportate da Autocar il progetto sarbbe noto internamente come ID.Entry e utilizzerebbe una versione semplificata ed economica della piattaforma MEB, la piattaforma per elettriche del Gruppo ed utilizzata anche da Audi, Skoda, Seat oltre che dal Gruppo cinese Jetta e da Ford, in virtù dell'accordo siglato nel corso di quest'anno.

"Scheda tecnica"

In termini di dimensioni, l'ID.Entry dovrebbe posizionarsi esattamente tra l'e-Up e la Polo, con 3,80 metri di lunghezza e grande spazio all'intero, simile a quello della Golf 8. Un piccolo pacco batterie, probabilmente lo stesso da 32,3 kWh della e-Up, consentirà un'autonomia stimata tra 209 e 241 chilometri.

Una piccola destinata all'uso cittadino, almento stando a quanto dichiarato da Ralf Brandstätter, CEO VW, "È una piccola auto che le persone useranno per distanze più brevi". "La distanza media di guida giornaliera è inferiore a 25 chilometri, quindi non è necessaria una lunga autonomia.

Per quanto riguarda i prezzi è decisamente troppo presto per conoscerli ma con la ID.3 a 30.000 euro per la versione base, la Volkswagen ID.2 dovrebbe aggirarsi intorno ai 22.000 euro.