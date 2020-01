Volete sapere un segreto del tiro alla fune tra auto? A meno che non ci sia una differenza significativa nella trazione o nella potenza, allora il veicolo più pesante generalmente vince. Quindi, senza nemmeno guardare la sfida che vi proponiamo, tra un Jeep Gladiator Rubicon e la Ford F-250 la vincitrice dovrebbe essere ovvia.

Questione di numeri

Fast Lane Truck, autore del duello, mette al centro della sfida questo fattore. Non c'è dubbio che l'F-250 è il veicolo più pesante dei due, può trainare di più e ha un carico utile più elevato. Le doti off road sono a vantaggio della Jeep, ma tornando al tiro alla fune, il più pesante F-250 domina incontrastato. Tanto che, riesce a trainare il Gladiator quando tiene premuti i freni.

Questo F-250 ha sotto il cofano il nuovo V8 da 7,3 l Ford che produce 430 CV 644 Nm di coppia. Il tutto è gestito da un cambio automatico a dieci velocità. Al contrario, il Gladiator ha il più modesto V6 da 3,6 litri con 285 CV 353 Nm e dispone di un cambio automatico a otto velocità. Entrambe sono provviste di marce ridotte e differenziali bloccabili.

Fotogallery: Jeep Gladiator vsFord F-250

16 Foto

Il tiro non è tutto

Tenendo presente che entrambi questi pick-up costano circa 55.000 dollari, la scelta dipende dalle esigenze dell'acquirente. Se c'è bisogno di un utilizzo come un veicolo da lavoro, allora l'F-250 è la scelta ovvia. Tuttavia, se si è disposti a scendere a compromessi su peso rimorchiabile e carico utile, il Gladiator ha caratteristiche in termini di allestimento e optional che la Ford non può eguagliare allo stesso prezzo.