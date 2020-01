Basata sulla Carrera 4S e disponibile esclusivamente in Belgio, la Black Legend Edition è la prima edizione speciale dell'era 992 e anche la prima a presentare una tonalità Paint To Sample. È un unico colore "X Blue" che si nota anche sui cerchi in lega Carrera Classic da 20 e 21 pollici in cui è stato combinato con accenti bianchi. Questo look bicolore non è una scelta casuale in quanto rappresenta in realtà un cenno al casco blu e bianco di Jacky Ickx.

Il successo nel sangue

Nato a Bruxelles il 1° gennaio 1945, Jacques Bernard "Jacky" Ickx è uno dei piloti di auto da corsa di maggior successo di tutti i tempi, con sei titoli alla 24 Ore di Le Mans nel suo impressionante curriculum.

La sua prima vittoria nella leggendaria gara di durata fu nel 1969 con una Ford GT 40 prima di trionfare nuovamente nel 1975 guidando la Mirage GR8 Cosworth. Ha poi continuato a vincere alla guida di Porsche nel 1976, 1977, 1981 e 1982. Il marchio con sede a Stoccarda sta ora onorando il pilota belga in occasione del suo 75° compleanno con un'edizione a tiratura limitata.

Fotogallery: Porsche 911 (992) Belgian Legend Edition, omaggio a Jacky Ickx

17 Foto

Cura speciali

Questa 992 è stata viziata dal reparto Porsche Manufaktur e può anche essere distinta dal badge sul montante B sul lato del conducente che mostra la firma del pilota belga.

Le sottili modifiche continuano all'interno dell'abitacolo dove le protezioni delle porte in carbonio portano la scritta "Belgian Legend Edition" mentre, tra i sedili, il bracciolo centrale avvolto in pelle ha l'autografo di Ickx. La sua firma è stata applicata anche sul portachiavi, che viene rifinito nello stesso colore della macchina.

Ancora presto per i prezzi

La Carrera 4S Belgian Legend Edition ha interni leggermente diversi rispetto al modello su cui si basa poiché è dotata di sedili sportivi con logo "911" sui poggiatesta. I dettagli dei prezzi non sono stati resi noti, ma va da sé che la Belgian Legend Edition costerà di più della Carrera 4S Coupé standard disponibile in Belgio da 131.381 €. Negli Stati Uniti, il modello parte da 120.600 dollari.