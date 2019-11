È passato quasi un anno da quando Porsche ci ha rinnovato la sua iconica 911 con l'ottava generazione, la 992. Fino ad ora, però, non abbiamo ancora visto le versioni più potenti. Lo sviluppo è in corso, questo è certo, e Porsche vuole ricordarci che in cantiere c'è la Turbo.

Fotogallery: Test Porsche 992 Turbo

3 Foto

Direttamente dai social

In un post su Instagram di Porsche, la casa ha mostrato 3 prototipi della Turbo 992 in un set di tre immagini. Le foto provenivano da un team di sviluppo a Nizza, in Francia, che stava testando diversi prototipi della 911 Turbo. Una delle immagini ha persino mostrato Joerg Bergmeister che si mette in posa in quella che sembra essere la nuova 911 Turbo Cabriolet.

Numeri da capogiro

È stato riferito che il 992 Turbo S sarà alimentato dal motore sei cilindri boxer da 3,8 L biturbo di Porsche. Questo motore potrebbe produrre 641 CV e 799 Nm di coppia, ma quei numeri non sono ancora confermati per ora. Quello che sappiamo è che le versioni Turbo dovrebbero superare i 600 CV.

Prestazioni fulminanti

I numeri delle prestazioni includono uno 0-100 km/h di 2,5 secondi, appena più veloce della generazione in uscita. Anche la velocità massima non scherza, con 329 km/h di punta.

La nuova Turbo dovrebbe essere dotata di trazione integrale di serie, nonché di un cambio automatico a doppia frizione a otto velocità. Tra le altre chicche non dovrebbero mancare le 4 ruote sterzanti e l'Active Suspension Management di Porsche.