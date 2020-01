Fino al 31 gennaio 2020, anche una Sport Utiity a benzina di grandi dimensioni e con le speciali sospensioni PHC come la recente Citroen C5 Aircross può essere acquistata con una promozione interessante.

La C5 Aircross Live PureTech 130CV S&S ha un listino iniziale di 25.900 euro, che con uno sconto di 5.950 euro, diventano 19.950 euro; in questo importo sono compresi IVA, messa in strada e una serie di accessori, come sensori di parcheggio posteriori, allerta rischio collisione e frenata automatica, clima bizona, rilevatore di stanchezza, riconoscimento dei segnali stradali, mirror screen per gli smarphone, e anche accessori estetici, come i cerchi in lega da 17” e il pack color silver.

Volendo poi accedere al finanziamento, sono previsti per la versione Live altri 1.000 euro di sconto, nessun anticipo, 47 rate da 285 euro mensili (TAN fisso 5,75%, TAEG 7,02%) e maxi rata da 9.498,50 euro per un massimo di 60.000 km.

Vantaggi

Ogni tanto, le case automobilistiche propongono offerte sul puro prezzo di listino, applicato a vetture con particolari accessori, a prescindere dal finanziamento: sulla C5 Aircross è in corso anche un’altra offerta per la più accessoriata Feel, ma sempre con 130 CV, al prezzo di 22.900 euro, ossia con 5.500 euro di sconto. In una sezione diversa, ci sono invece le proposte esemplificative sul finanziamento, che per la C5 Live è piuttosto interessante, considerato che lo sconto sale a quasi 7.000 euro e che non è previsto anticipo.

Svantaggi

Ormai le vetture si acquistano sempre con un finanziamento, quindi è curiosa la presentazione separata del solo sconto sul listino. L’offerta è in ogni caso limitata a permuta o rottamazione, e solo su vetture immatricolate entro il 31 gennaio, quindi non basta la firma del contratto entro la fine del mese: le auto in pronta consegna potrebbero avere allestimenti diversi o accessori in più rispetto all’esempio.