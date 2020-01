Sono state 1.150 le Toyota GR Supra vendute in Europa nel corso del 2019. Un numero che è andato ben al di là delle previsioni della Casa giapponese e rappresentano un bel traguardo per un’auto sportiva da ben più di 300 CV e listino a partire da 67.900 euro.

Immatricolazioni che la Casa giapponese spera di “impennare” con l’arrivo a marzo del 2.0 turbo benzina da 258 CV e 400 Nm di coppia, già in vendita in Giappone.

Fotogallery: Toyota GR Supra 2.0 Turbo

10 Foto

Peso contenuto e distribuito meglio

L’adozione del 2.0 (di origine BMW come il 3.0) permette alla Supra GR di risparmiare 100 kg sulla bilancia, portando la distribuzione dei pesi all’ideale rapporto 50:50. Si arriva così a circa 1.400 kg totali e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e velocità massima di 250 km/h. Naturalmente la trazione rimane rigorosamente posteriore con coppia e cavalli trasferiti alle 2 ruote attraverso un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Prestazioni che diminuiscono - il 3.0 fa segnare uno 0-100 km/h in 4,3” - assieme ai valori di emissioni, tra 156 e 172 g/km di CO2 per chilometro, calcolati secondo lo standard WLTP. Nulla ancora si sa invece per quanto riguarda i consumi, così come non sappiamo (anche se è probabile) se il 2.0 da 258 CV rappresenterà l’entry level per la Toyota Supra GR o se successivamente arriverà anche la versione da 197 CV.

Meno potenza, stessi contenuti

Là coupé sportiva giapponese da 258 CV sarà offerta di serie con cerchi da 18”, infotainment con monitor touch da 8,8”, sedili sportivi rivestiti in Alcantara e impianto audio a 4 vie. Ci sono inoltre i vari sistemi di assistenza alla guida come cruise control adattivo, frenata d’emergenza e mantenitore di corsia.

La lista degli optional comprende il differenziale posteriore attivo, sospensioni a controllo elettronico, sistema frenante potenziato, impianto audio JBL a 12 vie, navigatore satellitare, interni in pelle e caricatore wireless per lo smartphone. Optional che verranno offerto di serie sulla versione di lancio Fuji Speedway, che aggiunge cerchi in lega da 19” e sarà prodotta in soli 200 esemplari.