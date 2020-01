In programma dal 30 gennaio al 2 di febbraio al Lingotto Fiere di Torino, Automotoretrò è il Salone dedicato al mondo delle auto e delle moto storiche, che dal 1983 seleziona i migliori gioielli del passato che si visti su strada e in pista.

Nato dall’iniziativa di quattro appassionati e soci della scuderia Rododendri, insieme alla rassegna gemella Automotoracing, conta oggi oltre 1.200 espositori e più di 67.000 visitatori, provenienti da tutta Europa, con una consolidata presenza da Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria e Olanda. Noi vi diamo appuntamento sui nostri canali, visto che siamo presenti con il nostro Andrea Farina. Non perdetevi gli approfondimenti sul sito e sui nostri social, con le gallery di Instagram, i video su Facebook e sul nostro canale You Tube.

Le protagoniste 2020

Le sezioni sono le seguenti: auto e moto d'epoca, camion d'epoca, biciclette d'epoca, editoria, reparto corse, ricambi e accessori, dimostrazioni di guida, mercatino. Tra i marchi che partecipano ci sono Fiat, Lancia, Audi, Jeep, Abarth, Jaguar, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Renault, Volkswagen e molti altri.

Tra café racer e scrambler, moto da enduro e da corsa, anche gli amanti delle due ruote hanno modo di apprezzare motociclette d’antan firmate Ducati, Lambretta, Moto Guzzi, Maico e Royal Enfield. Non mancano poi le aree riservate ai commercianti e alla compravendita di vetture, a ricambi introvabili e accessori, al modellismo, all'editoria specializzata e al vastissimo settore dell'automobilia, che raggruppa quel mondo di oggetti di ogni genere che ruota intorno al mondo del collezionismo.

Orari e prezzi

Le quattro giornate prevedono due tipi di orari: il primo è relativo al giovedì, dalle 10.00 alle 15.00. Mentre venerdì, sabato e domenica la manifestazione è visitabile dalle 9.00 alle 19.00.

I biglietti hanno un prezzo con una differenza di 3 euro tra intero (15 euro) e ridotto (12 euro). Per chi vuole sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a 26 euro e per 3 giorni 39. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni; mentre il ridotto si paga da 10 a 12 anni. Inoltre, sono ammessi i cani solo se provvisti di guinzaglio.

GIORNI ORARI PREZZI Giovedì 10:00/15:00 15/12 euro Venerdì 9:00/19:00 15/12 euro Sabato 9:00/19:00 15/12 euro Domenica 9:00/19:00 15/12 euro Biglietto 2 giorni 9:00/19:00 26 euro abbonamento Biglietto 3 giorni 9:00/19:00 39 euro abbonamento

Come arrivare

In auto: dall'autostrada A55 bisogna prendere la tangenziale A6 in direzione Moncalieri. Da qui si procede dritto per Corso Trieste e Corso Unità d'Italia fino a Piazzale Fratelli Ceirano e poi si svolta a sinistra per via Gaerassio fino via Nizza dove si trova il Lingotto Fiere.

In metro: dalla stazione centrale prendere la linea M1 della metro (ogni 3') fino alla fermata Lingotto. L'entrata della fiera è a pochi metri in via Nizza 294.

A piedi: dalla stazione bisogna proseguire per 3.8 chilometri in Corso Vittorio Emanuele II e svoltare poi a destra in via Nizza, continuando per altri 3.5 km fino al civico 294 dove si trova l'entrata del Lingotto.