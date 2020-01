È molto comune per il pubblico e per gli addetti ai lavori imbattersi in un'auto a cui sono stati assegnati nomi diversi a seconda dei mercati in cui è stata commercializzata. Proprio per questo, abbiamo voluto mettere assieme un elenco con 10 esemplari in vendita oggi.

Perché lo stesso nome non è mantenuto in tutto il mondo? Di solito è l'ufficio marketing che si occupa di questo aspetto, visto che in alcuni casi ci sono nomi che suonano male o la cui traduzione è relativa a termini imbarazzanti in alcune lingue, quindi il cambiamento è forzato.