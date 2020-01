2 / 12

Il 3 cilindri più potente di sempre, in un'auto di produzione, è attualmente il 1.6 Turbo della nuovissima Toyota GR Yaris. L'abbiamo vista dal vivo e provata quando ancora era in veste di concept e sappiamo che l'auto è un modello nato per ottenere l'omologazione per il Campionato Mondiale di Rally. Dovrebbe entrare in commercio nella seconda metà del 2020, con un prezzo di circa 35.000 euro.