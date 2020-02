Ford ci abituati da tempo a presentare nel sito ufficiale offerte di tipo diverso per le singole vetture della propria gamma: per la nuova Focus, ad esempio, ce ne sono attualmente ben 7, che scadono il 29 febbraio 2020.

Quella che prevede l’esborso minore di denaro riguarda la Ford Focus MY2020.25 Business 1.0 EcoBoost da 100 CV, che parte con un prezzo scontato e raccomandato di 17.050 euro; con il finanziamento Idea Ford non si versa anticipo, e si pagano 36 rate mensili da 274,72 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 7%), e una quota finale da 10.739,50 euro rifinanziabile, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. In questo esempio sono comprese anche l’assicurazione “Guida protetta” e quella sul credito “4life”.

Vantaggi

L’offerta di finanziamento prevede il tasso zero, per cui si pagano soltanto le rate da circa 275 euro, mentre per la rata finale si può decidere il riscatto, anche con rifinanziamento, oppure il passaggio su un’auto nuova, o anche la restituzione della vettura.

E’ una delle numerose possibilità proposte su tutta la gamma Ford: il cliente può farsi un’idea su quella più opportuna e sulla vettura desiderata, leggendo i tanti esempi presenti nel sito.

Svantaggi

Lo sconto è più alto aderendo al finanziamento Ford Credit (altrimenti il listino sarebbe pari a 18.550 euro), con il contributo dei Ford Partner; mancano spese come IPT e PFU, e viene dichiarata l’aggiunta di 4 euro a rata per le spese di incasso.

Attenzione anche agli accessori eventualmente inclusi nelle vetture, che devono essere necessariamente in pronta consegna.