Chi non è rimasto soddisfatto della Bentley Continental GT probabilmente non vedeva l'ora che arrivasse la nuova Bacalar, progettata dalla manifattura più antica del mondo, la Mulliner. Detto questo, è giusto far notare che tutte le 12 auto previste per la produzione sono già state vendute, anche se il loro prezzo ammonta a 1,5 milioni di sterline (1,7 milioni di euro al cambio attuale).

Il debutto doveva essere al Salone di Ginevra 2020, ma vista la cancellazione per il Coronavirus, anche questa Bentley rientra nelle presentazioni digitali.

Tutta nuova

Dichiarata la "più rara Bentley a due porte dell'era moderna", la nuova Bacalar è letteralmente un'auto senza il tetto con solo, con due posti secchi anziché i quattro della Continental GTC. Il design esterno prende spunto dall'eccentrico concept EXP 100 GT dell'anno scorso, adattato da coupé a "barchetta".

È interessante notare che solo la maniglia della portiera è stata ripresa dalla Continental, per il sistema di ingresso senza chiavi, mentre tutte le altre parti sono state progettate specificamente per la Bacalar.

L'auto ha una carreggiata posteriore più larga di 20 mm rispetto alla Continental GT e si appoggia su massicce ruote da 22 pollici, con una finitura tricolore creata in esclusiva per la barchetta. Anziché metterci una semplice modanatura, Mulliner ha optato per un'elegante grafica "Bacalar" sul pannello posteriore, completata dal logo della "B Volante" in bronzo.

Legno e lana per l'abitacolo

Anche se l'esterno è indubbiamente particolare, è all'interno che Mulliner ha insistito per rendere la Bacalar speciale: il cruscotto, ad esempio, usa un legno rarissimo e pregiato, che Bentley descrive come "un legno eco-sostenibile proveniente da alberi caduti naturalmente e che si è conservato per 5.000 anni nei laghi e nei fiumi delle Fenlands of East Anglia, in Inghilterra".

Gli inserti dei sedili, gli schienali e i lati dei poggiatesta sono realizzati in lana naturale, mentre i tappeti sono realizzati in lana Wilton-woven a pelo lungo. Come tocco finale, la Bacalar viene fornita in bundle con un set di valigie abbinate ai sedili.

12 cilindri su quattro linee

Il cuore della Bacalar è l'ultima evoluzione del motore W12 6.0 biturbo, di proprietà del Gruppo Volkswagen, che ora sviluppa 650 CV e 900 Nm di coppia. La potenza è gestita da un cambio automatico doppia frizione a otto rapporti, che grazie a cambi di marcia più rapidi promette uno 0-100 km/h in 3,5 secondi, con una velocità massima di 320 Km/h.