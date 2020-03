L’Audi e-tron Sportback, la versione coupé del grosso SUV elettrico tedesco, arriva in Italia nel secondo trimestre del 2020 e lo fa con una versione speciale di lancio chiamata "Edtion one”.

Questa Audi e-tron Sportback Edition one ha la motorizzazione più potente e la batteria più capiente, ovvero la versione 55 da 408 CV e 446 km di autonomia con un prezzo base di 117.500 euro. La produzione è limitata a meno di 500 esemplari.

Differenze di stile

Per distinguersi dalle versioni che la seguiranno nel lancio l'Audi e-tron 55 quattro Sportback Edition one ha le finiture esterne S line, l’esclusiva verniciatura color Blu plasma metallizzato, le pinze freno di colore arancio, il logo specifico e i cerchi in lega da 21”.

Di serie è anche il pacchetto Audi innovative Virtual che include il cruscotto digitale evoluto, le telecamere al posto degli specchietti esterni e i fari LED Audi Matrix.

Dotazione completa

Nella ricca dotazione dell’Audi e-tron 55 quattro Sportback Edition one sono incluse anche le sospensioni pneumatiche adattive, i sedili anteriori sportivi, i rivestimenti in pelle Valcona per l’abitacolo e gli inserti in alluminio spazzolato opaco scuro.

Il pacchetto Tour include l’assistenza alla guida adattiva e predittiva, il pack City l’assistenza agli incroci, al traffico trasversale posteriore e al cambio corsia, e i servizi Car-to-X offrono informazioni sui semafori e i parcheggi.

150 kW di ricarica ultra veloce

Questa Edition one, come tutte le Audi e-tron 55 quattro Sportback, è dotata di trazione integrale elettrica, batteria da 95 kWh ricaricabile in corrente continua fino a una potenza di 150 kW (ad esempio alle colonnine Ionity) per un pieno all’80% in 30 minuti.

Per la ricarica domestica o alle colonnine in corrente alternata c’è invece un caricatore di bordo da 11 kW accessibile sia dallo sportellino sul passaruota anteriore sinistro che su quello destro, di serie sulla Edition one del SUV coupé.