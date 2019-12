I Quattro Anelli lo avevano promesso tre anni fa: entro la fine del 2020 Audi avrebbe avuto sul Mercato tre mezzi elettrici. E se la prima è la Audi e-tron, la seconda è evidentemente la e-tron Sportback, versione "a coda" del SUV elettrico di Ingolstadt.

Della Sportback ne avevamo già parlato qui, quando fu presentato al Salone di Los Angeles, in un palcoscenico evidentemente strategico per quello che è il mondo dell'elettrificazione.

Disponibile da Aprile

Quel che ora è definita, è l'apertura degli ordini di questa variabile...ma non solo. La Casa tedesca ha infatti definito tempi e prezzi per la vendita: nel mese di Gennaio 2020 giungerà la Nuova Audi e-tron 50 quattro, con una batteria da 71 kWh, un peso ridotto di 115 kg ed un'autonomia raggiunta di 336 km su ciclo WLTP.

Questa avrà un costo che partirà da 73.100 euro. La Sportback sarà invece disponibile da aprile 2020 con prezzi che partiranno da 75.400 euro per la variante 50 quattro e da 87.400 euro per la top di gamma 55 quattro.

Tempi di ricarica

Ordini dunque già aperti per questo modello che si presenta con la versione 55 e la 50 quattro. Il primo, porta con se in dote 408 CV, mentre il secondo 313. E' pur vero che per un modello elettrico, l'attenzione balza su autonomia e tempi di ricarica.

Per la Sportback 55, si avrà una batteria che accumula 95 kWh (di cui 86,5 fruibili effettivamente) con una tensione nominale di 396 Volt. Questa comporterà nel ciclo WLTP un'autonomia definita di 446 km con una carica completa, 10 in più rispetto alla sorella 55 quattro, che raggiunge i 436 nel ciclo WLTP.

Da 150 e 120 kW

Ulteriori parole anche per i tempi di ricarica della Sportback che per la versione 55 può contare sulla ricarica a corrente continua con un picco sino a 150 kW. E' sufficiente dunque circa mezz'ora per ricaricare l'80% della batteria. Per la versione 50 invece, il picco di tensione arriva a 120 kW per la ricarica, mantenendo comunque il tempo di circa 30 minuti per un recupero dell'80% della capacità della batteria.