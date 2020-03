Oggi è la Festa del papà: auguri! In questa giornata così speciale abbiamo pensato di raccogliere dieci delle familiari e non solo che ogni papà appassionato e anche un po' sportivo sognerebbe di avere in garage, per portare i figli a scuola e poi correre a lavoro. Magari, poi, anche per i weekend fuori porta, per strappare ai piccoli qualche sorriso ogni tanto.

Il bello di queste wagon e SUV estremamente pompati è la capacità di unire prestazioni degne di molte supercar, allo spazio e alla praticità di auto che vi permettono non fare un torto alla moglie lasciandola a casa. Ve le presentiamo in ordine decrescente di potenza.

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid

Ci vuole più a dire il nome di quest'auto che a caricarne il bagagliaio, ma state attenti a non farvi fregare dall'orientamento green di questa Porsche perché con 680 CV è sempre pronta a farvi passare la voglia di spingere troppo. Spinta dal V8 4.0 L bi turbo del gruppo VW è la 4 posti più potente in circolazione grazie all'aiuto dell'unità elettrica che le conferisce anche una cinquantina di km in modalità completamente elettrica a richiesta.

PEZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 199.000 euro 520 litri 3,4 secondi

Lamborghini Urus

Chiudiamo la compilation con la regina del segmento la Lamborghini Urus. Sembra che presto dovrà vedersela con la presunta Ferrari Purosangue, ma con 650 CV e un V8 bi turbo che scarica la potenza su tutte e quattro le ruote si direbbe che per il momento possa stare abbastanza tranquilla.

Tra l'altro, a breve la casa potrebbe presentare una versione in salsa speciale, come da tradizione avviene per tutti i modelli della serie più sportiva.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Lamborghini Urus 207.000 euro 574 litri 3,6 secondi

Mercedes AMG Classe E 63 s

L'auto che si è guadagnata il ruolo di protagonista principale della RS6, grazie a livelli di potenza spaventosi, spremuti fuori dal 4.0 L v8 bi-turbo da 612 CV della versione S, disponibile sia wagon che sedan.

Proprio la wagon è quella che ci interessa visto che unisce la doti di praticità di ogni Classe E con prestazioni al pari di quelle della rivale, con in più la possibilità di poter passare dalla trazione integrale a quella esclusivamente posteriore, capace di rendere la guida più adrenalinica.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Mercedes Classe E SW 63 SMG S 141.000 euro 640 litri 3,8 secondi

Audi RS6

Quella che a tutti gli effetti è diventata la regina del settore quando si parla di SW vitaminizzate. La saga dell'Audi RS6 comincia dal lontano 2002 quando la seconda generazione di A6 venne messa sotto i ferri per ospitare un V8 capace di regalarle prestazioni imbarazzanti.

Il modello da allora ne ha fatto di strada, arrivando a portare su strada anche una versione bi-turbo del V10 della casa. L'ultima variante sembra l'auto personale di Dart Fener con un look affilatissimo e reso ancora più aggressivo da passa ruota allargati e minigonne che accentuano gli incrementi della carreggiata. Troppo vistosa?

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Audi RS6 Avant 125.000 euro 565 litri 3,8 secondi

BMW M5 e61

Lei non è più con noi da parecchio tempo, ma qualche anno fa ad azzuffarsi con la RS6 c'era una station con il motore derivato dalla F1. Stiamo parlando della BMW M5 Touring, l'ultima versione familiare della versione più sportiva della Serie 5 che per l'occasione portava su strada un tutt'altro che mansueto 5.0 L V10 da 510 CV abbinato al cambio automatico (in america c'era anche il manuale).

Un'auto per papà davvero su di giri, visto che tutta questo potenza, seppur inferiore di 70 CV rispetto alla RS6 dello stesso periodo, veniva scaricata unicamente sulle ruote posteriori. Chi sa di cosa stiamo parlando non potrà di certo scordarsi il sound unico di questa belva.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h BMW M5 96.000 euro 530 litri 4,6 secondi

Aston Martin DBX

Alziamo di nuovo il tiro e l'altezza da terra, visto che oggi molte famiglie scelgono anche i SUV per accompagnare la propria vita durante la quotidianità. Certo, magari modelli più alla portata, ma come già detto sognare non costa niente ed ecco a voi una proposta che conserva il fascino inglese della casa, unendo le prestazioni delle sportive con lo spazio degli sport utility.

La DBX è il primo super suv della casa di Gaydon e con il suo V8 da 550 CV ha tutto quello che serve per accompagnarvi nei viaggi intercontinentali immersi nel lusso tipico del marchio inglese.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Aston Martin DBX 197.000 euro 632 litri 4,5 secondi

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Torniamo in casa Alfa e stavolta parliamo ancora di SUV con la Stelvio in versione Quadrifoglio. V6 bi-turbo da 510 CV e 600 Nm di coppia scaricati a terra dal sistema integrale Q4 che privilegia il posteriore e gestiti dal cambio ZF a 8 rapporti sempre puntuale a ogni richiesta.

Le concorrenti non le mancano, con X3 M e GLC 63 s sempre pronte dietro l'angolo, ma se il tricolore sventola dal vostro terrazzo di casa allora è lei quella che fa per voi.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 95.000 euro 525 litri 3,9 secondi

Mercedes CLA 45 S AMG Shooting Brake

Di nuovo un passo verso l'alto e torniamo in casa Mercedes con la sorellina più piccola della wagon trattata all'inizio. La CLA in versione SB è un'altro dei modelli dove troviamo uno dei motori più interessanti dell'ultimo periodo, l'M139, ovvero il 4 cilindri il linea turbo 2.0 L da 421 CV nella sua variante più spinta.

Il nuovo sistema di trazione integrale privilegia il posteriore per rendere la guida più dinamica e non manca nemmeno il nuovo cambio a doppia frizione con 8 marce per bruciare lo 0-100 km/h in circa 4 secondi.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Mercedes CLA 45 S AMG 67.000 euro 505 litri 4 secondi

Seat Leon Cupra ST

Torniamo con i piedi per terra e diamo un'occhiata anche a modelli capaci di dare sfogo alle tasche di tutti, o quasi. La Leon Cupra ST è la versione familiare della compatta spagnola che grazie al 2.0 L TSI da 280 CV va da 0 a 100 in circa 5 secondi. Lo spazio per famiglia e bagagli non manca e con la trazione integrale 4Drive è una all wather perfetta per ogni condizione. Se, però, non si può fare a meno di esagerare nemmeno in questo caso c'è la versione R da 300 CV in edizione limitata con caratteristiche tecniche ancora più raffinate pronta a lasciare i bambini con un palmo di naso.

PREZZO BAGAGLIAIO 0-100 km/h Seat Leon Cupra ST 40.000 euro 587 litri 5 secondi

Alfa Romeo 156 Sportwagon GTA

Per i papà nostalgici e profondamente innamorati di Alfa Romeo ecco qua la mitica 156 GTA in versione familiare. La penultima a portare su strada il V6 Busso prima della 147 GTA. 3,2 litri e 250 CV di potenza massima a 6500 giri/min con una coppia di 300 Nm.

Per renderla efficace furono necessari interventi per rivedere completamente la taratura delle sospensioni, lo sterzo e i freni, convenientemente adeguati per gestire la cavalleria. Nonostante la trazione anteriore, la GTA se la cavava piuttosto bene grazie a una buona distribuzione dei pesi e alla raffinata geometria delle sospensioni anteriori.