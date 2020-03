La nascita dei vari servizi di streaming ha fatto lievitare quasi a dismisura le produzioni video e praticamente ogni settimana arrivano nuovi titoli a catalogo. Film, serie tv, documentari, speciali… un palinsesto ricco e variegato che negli ultimi tempi sta avendo un occhio di riguardo per il mondo delle auto, con un focus speciale sul motorsport.

E in un periodo come questo, con l’emergenza Coronavirus che ci costringe in casa, possiamo alimentare la nostra passione per i motori facendo un ripasso generale di tutto quello che si trova su Netflix e Amazon Prime Video, i principali servizi di streaming video in Italia.

Prima di iniziare con la lista ricordiamo che Netflix ha un costo mensile che varia a seconda del tipo di abbonamento scelto.

Tipo piano Costo mensile Cosa offre Base 7,99 euro Visione su 1 device alla volta. Qualità SD Standard 11,99 Visione su 2 device alla volta Qualità HD Premium 15,99 Visione su 4 device alla volta Qualità 4K

Amazon Prime Video invece è offerto all’interno dell’abbonamento Amazon Prime, al costo di 36 euro all’anno.