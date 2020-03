La storia dell’automobile è costellata di uomini e momenti che hanno fatto la differenza. Storie a volte note a volte sconosciute che compongono un puzzle lungo quasi un secolo e mezzo, con momenti di svolta che hanno portato a vere e proprie rivoluzioni, rese possibili da uomini fuori dal comune. Uomini raccontati in molti libri che ne ripercorrono le gesta, facendo luce anche su aspetti più intimi e nascosti ma che ben aiutano a conoscere meglio i protagonisti dei racconti.

Ed ecco allora che oggi qui si parla di libri dedicati al mondo dei motori, con biografie di uomini che hanno fatto la differenza e la storia dell’auto, assieme a storie (a volte romanzate, a volte no) naturalmente legate al mondo dei motori.

Biografie e storie digitali

Forse ormai in molti avrete in casa gli eReader, dispositivi per leggere libri in formato digitale. Certo, il fascino di sfogliare fogli di carta è un’altra cosa, ma salvare spazio e avere immediatamente a disposizione i titoli desiderati può far passare anche la nostalgia dei cari vecchi libri. Parlando quindi di eBook prendiamo in considerazione lo store di Amazon e di Kobo, i principali store online.

Biblioteche digitali ricche di biografie, partendo da Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento, dedicata a Enzo Ferrari e la sua vita fatta di auto e motori ma non solo. Più vicino ai nostri giorni è Sergio Marchionne, scomparso 2 anni fa e al quale è dedicata la biografia firmata da Tommaso Ebhardt. Non è solo un uomo di auto ma un personaggio istrionico Elon Musk, protagonista della biografia Elon Musk: Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico.

È purtroppo disponibile unicamente in inglese How to Build a Car: The Autobiography of the World’s Greatest Formula 1 Designer, dedicato alla vita e alle opere di Adrian Newey. Infine Bugatti & Lotus Thriller: La costruzione di un sogno racconta l’avventura di Romano Artioli alla guida delle 2 Case durante gli anni ’90, con sfide impossibili e modelli passati alla storia.

Uomini “dietro” le auto guidate da piloti passati alla storia e amati in tutto il mondo come Ayrton Senna, raccontato nel libro firmato da Valeria Biotti. Un campione protagonista di un’accesa rivalità col francese Alain Prost, sfide in pista e non solo raccontate nel libro Alain & Airton. Si chiama invece Niki Lauda, il campione che vinto anche la paura la biografia dedicata al pilota austriaco scomparso poco meno di un anno fa. Ancora legato a un amatissimo pilota è Schumacher: La leggenda di un uomo normale, la biografia del campionissimo tedesco.

Tutti protagonisti della Formula 1, con storie differenti (più o meno conosciute) raccolte in Storie dal mondo della Formula 1. Parliamo ancora di motorsport, ma della mitica 24 Ore di Le Mans, col libro Le Mans la sfida del secolo: Ford, Ferrari e la battaglia per la gloria che ripercorre la storia raccontata nel film con Matt Damon e Christian Bale. Se siete appassionati di storia potete leggere Volkswagen Story, la storia del colosso tedesco, dal Maggiolone ai tempi moderni. La bizzarra impresa. In Fiat 500 da Bari a Pechino è invece un racconto con protagonisti 2 amici e una Fiat 500 del 1973, pronti a fare migliaia di chilometri assieme.

Voglia di meccanica

Se le storie romanzate non fanno per voi e siete lettori più tecnici potete ripassare il mondo dell’auto dal punto di vista meccanico con Motori a Combustione Interna, mentre se volete approfittare del non poter uscire per mettere mano alla vostra auto Auto Manutenzione Fai da te vi permetterà di fare tanti piccoli e grandi lavoretti sulla vostra amica su ruote.

Per un aspetto più tecnologico Il manuale dell'hacker di automobili: Guida per il penetration tester vi porterà nel mondo dell’informatica applicata all’auto.

Cara vecchia carta

Prima di tutto una precisazione fondamentale: a causa dell'emergenza Coronavirus Amazon ha comunicato che non spedirà beni che non siano di prima necessità e, viene da sé, come i libri non rientrino in tale categoria. Questo significa che ordinare oggi uno dei libri che trovare di seguito significherà dover attendere ben più del solito.

Si parte con 911 Love RS, la storia delle Porsche della famiglia R ed RS, disponibile però in lingua inglese. È invece in italiano e parla di una storia tutta italiana Fiat-Abarth. Reparto corse Rally.

Lamborghini. Dove perché chi quando cosa è invece il libro fotografico che svela tutto ciò che c'è da sapere sulla Casa di Sant'Agata Bolognese. Rimanendo nella Motor Valley Dallara. Dall'Emilia alla conquista del mondo racconta con testi e immagini la storia della Casa di San Cesario sul Panaro.

Infine La metà del mondo vista da un'automobile. Da Pechino a Parigi in 60 giorni è la cronaca raccontata da Luigi Barzini, inviato del Corriere della Sera, del raid del 1907 lungo 15.000 chilometri.