Mansory ha collaborato con lo stilista Philipp Plein per la creazione di della Star Trooper Pickup Edition basata sulla Mercedes-AMG Classe G.

Si tratta di una versione "con cassone" dello Star Trooper tradizionale che ha debuttato al Salone di Ginevra 2019 e, infatti, presenta gli stessi aggiornamenti e modifiche come la livrea camo grigia, i cerchi da 24", i LED rossi e le appendici in fibra di carbonio. Anche all'interno ha subito lo stesso trattamento: finiture in pelle con finitura mimetica e accenti rossi - con le immancabili borchie - sono sparse per tutto l'abitacolo. L'unica differenza sta nel numero di posti dato che questa ne ha solamente due.

Sotto il cofano c'è un V8 biturbo da 4.0 litri da 850 CV e 1.000 Nm di coppia tirati fuori grazie a turbo più grandi, alla centralina rimappata e ad un nuovo impianto di scarico. Il prezzo non è stato comunicato ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 700.000 euro.

