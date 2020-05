Ci sono due slogan che promuovono l'acquisto di una nuova Volkswagen Golf 8, in questi giorni di riapertura nell’emergenza Coronavirus: da un lato, il Noleggio Volkswagen, per fornire anche ai privati i vantaggi di un leasing o noleggio aziendale; dall’altro, “la nostra priorità è starvi vicini”, che sottolinea l’attenzione per il cliente, seguito in sicurezza negli showroom di nuova riapertura, ma anche a distanza.

L’offerta per il noleggio della Golf, messa in primissimo piano nel sito ufficiale della casa, è valida fino al 31 di maggio, e l’esempio si riferisce ad una Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI 150 CV, dotata del recentissimo motore a benzina mild-hybrid.

I prezzi del noleggio per privati sono espressi con l’IVA; quindi la rata mensile per 36 mesi e un massimo di 45.000 km è pari a 289 euro mensili, dopo però aver versato un anticipo di 5.000 euro. Il canone è comprensivo di tanti servizi: RCA furto e incendio con sistema a radiofrequenza per l’individuazione del veicolo rubato, manutenzione all inclusive compreso il soccorso stradale e traino 24/7 in Italia ed Europa, pagamento bollo, immatricolazione e messa in strada, gestione multe e spese amministrative e copertura danni propri e di terzi, con massimali ben specificati negli esempi. E poi, il bonus per questo periodo di emergenza: i primi tre canoni sono a carico di Volkswagen.

Vantaggi

La promozione del noleggio per i privati con tre rate in omaggio è proposta anche su altri modelli del gruppo Volkswagen, ma è particolarmente interessante su un'auto popolare e di nuova commercializzazione come la Golf 8; oltretutto la versione di esempio è dotata di accessori qualificanti come ad esempio Climatronic, Keyless-go, fari a LED e digital cockpit da 10.25”. In pratica, un importo unico mensile copre un gran numero di spese ripartite nell’anno, a parte poche cose tra cui i carburanti: alla fine, facendo bene i conti, nel totale si può anche risparmiare qualcosa.

Svantaggi

Per un’offerta di questo tipo, gli svantaggi sono forse di carattere generale: ad esempio, solo nelle note in piccolo compare l’anticipo di 5.000 euro, mentre nella pubblicità il costo sembrerebbe limitarsi al solo canone, che oltretutto è assente per i primi tre mesi - è vero che il costo iniziale potrebbe essere coperto dalla permuta di un usato, ma in molti cercano offerte con il minimo anticipo, in questo periodo di ripresa economica. Poi c’è la questione del noleggio in quanto tale: bisogna entrare nell'ottica di non “possedere” un’auto, ma di passare dopo tre anni ad un altro modello, magari mantenendo la rata uguale.

In sinstesi