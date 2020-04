Dovendo rimanere a casa si ha più tempo per cercare l'assicurazione auto più vantaggiosa. Non potendo andare di persona in agenzia ci si può informare direttamente al telefono o sfruttare la ricerca online: i siti da consultare però sono una miriade, per cui è molto comodo affidarsi a quei comparatori che consultano in contemporanea tutte le offerte sul mercato alla ricerca del prezzo migliore.

Tra i tanti troviamo Facile.it, Segugio, SOSTariffe.it e altroconsumoconnect.it, ma tutti funzionano allo stesso modo. Consigliamo, una volta individuata la tariffa migliore, di chiamare telefonicamente l'Agenzia per verificare se, di persona, è possibile ottenere uno sconto maggiore. Invece, se il prezzo trovato online è soddisfacente bastano pochi click per acquistare la polizza. Ecco cosa bisogna sapere per poter sfruttare al meglio i comparatori.

Quali dati bisogna inserire?

Per prima cosa bisogna inserire i dati anagrafici. Nome, cognome, codice fiscale e le informazioni su residenza e domicilio, considerando che i prezzi delle polizze variano - anche di molto - in base a dove si abita. Per formulare il preventivo tutti i comparatori chiedono anche mail e numero di telefono del cliente che, leggendo il trattamento dei dati, può anche non acconsentire ai contatti per scopi promozionali.

Bisogna poi inserire i dati dell'auto da assicurare quali mese e anno di immatricolazione, marca, modello e motore (più è alta la cilindrata, più il premio è costoso).

Le opzioni che influenzano il costo della polizza

Il premio annuale dell'assicurazione varia in base a più parametri, tutti richiesti in fase di preventivo:

Antifurto. Se l'auto è dotata di antifurto (meccanico o satellitare) il premio annuale è più contenuto.





Se l'auto è dotata di antifurto (meccanico o satellitare) il premio annuale è più contenuto. Garage. La macchina è parcheggiata su strada, in un posto auto all'aperto o in un box provato? Sapere dove l'auto passa la notte è infatti molto importante per l'assicurazione: se si ha un garage di proprietà infatti la macchina è lontana da sguardi indiscreti e quindi meno esposta a rischi. In questo caso il premio è minore.



Guida esclusiva e guida esperta. Meno persone guidano la macchina più il premio annuale dell'assicurazione è basso. In più, se il conducente è considerato esperto (sopra i 23 o i 26 anni a seconda delle compagnie) si hanno ulteriori vantaggi sul prezzo finale.





. Meno persone guidano la macchina più il premio annuale dell'assicurazione è basso. In più, se il conducente è considerato esperto (sopra i 23 o i 26 anni a seconda delle compagnie) si hanno ulteriori vantaggi sul prezzo finale. Coperture aggiuntive. Se si vuole qualcosa in più bisogna pagare, e questo vale anche per l'assicurazione. Una copertura base è ovviamente quella meno costosa se escludiamo eventuali offerte delle Compagnie assicurative, con le aggiunte che, raccolte in pacchetti, fanno lievitare il prezzo di decine di euro. Tra le polizze extra più gettonate troviamo la Furto e incendio, la Cristalli, l'Assistenza stradale, la Rinuncia al diritto di rivalsa e, per ultima la più costosa, la Kasko.





Black box (scatola nera). Sa scatola nera è un dispositivo integrato nella vettura che consente di tenere sotto stretto controllo tutti i parametri dell'auto, una vera e propria banca dati da controllare in caso di incidente. Questo sistema è un dispositivo certificato dalla stessa assicurazione che, però ha vantaggi e svantaggi: sì riduce il premio annuo, ma rappresenta una sorta di violazione della privacy con l'assicurazione che può verificare in ogni momento il chilometraggio dell'auto (tutti gli altri dati possono essere consultati solo in caso di incidente).

Come sfruttare la Legge Bersani per pagare di meno

Se siete alla vostra prima assicurazione siate certi che il premio annuale sarà sicuramente alto. Di default dovreste partire dalla costosa 14esima classe di merito (su 18, la più bassa e costosa), ma se vivete a casa con parenti che hanno intestata un'auto a loro nome un modo per risparmiare qualcosa c'è.

La Legge Bersani prevede infatti la possibilità di stipulare un’assicurazione auto per un veicolo appena acquistato usufruendo della stessa classe di merito di un altro veicolo già assicurato, di proprietà del guidatore o di uno del suo nucleo familiare. Si può quindi "ereditare" la CU da un parente convivente - soluzione molto vantaggiosa per i neopatentati con familiari virtuosi - non dovendo per forza partire dalla 14esima classe.

Per conoscenza, ci sono 18 classi di merito (CU): sono una sorta di misuratore del livello di sinistrosità, cioè tengono conto del numero di incidenti in cui si è stati coinvolti e, in base a questo numero, assegnano l'assicurato ad un dato livello contributivo. In poche parole, meno incidenti si fanno, più si è alti in classifica (la posizione 1 è la più virtuosa) e più basso sarà il premio da pagare ogni anno.

Ricordatevi che se avete avuto per più di cinque anni auto aziendali o a noleggio e ora non ne avete nessuna intestata dovete ripartire dalla 14esima classe, esattamente come se steste stipulando la prima polizza assicurativa.

Comprata la polizza, la pratica arriva via mail

Un’assicurazione online è sottoscrivibile direttamente via internet. Una volta compilato il form e trovato il prezzo migliore bastano pochi click per formalizzare l'acquisto che deve essere effettuato tramite carta di credito o di debito. La Compagnia richiede l'invio via web di tutti i documenti necessari e, una volta attivata la polizza, il neo assicurato riceverà via mail tutta la pratica e il tagliando da stampare e tenere in macchina da mostrare in caso di controllo delle Forze dell'Ordine.