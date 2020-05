11 / 12

Per diventare un modello di serie ci ha messo un bel po’ e dal 2014, anno della sua rinascita come modello di serie, ci sono stati momenti in cui si pensava non avrebbe mai visto la luce. Poi al Salone di Ginevra 2019 eccola finalmente debuttare in versione definitiva, con forme solo leggermente aggiornate e un (glorioso) nuovo nome al posto del decisamente poco sexy FT-1.

Ecco così la nuova Toyota Supra, nata in collaborazione con BMW e mossa da un 6 cilindri di Monaco abbinato alla sola trazione posteriore. Ma, se preferite, da poco c’è anche la versione con un 4 cilindri da 258 CV.