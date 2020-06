In tempo di ripresa dopo i blocchi per il Coronavirus, non poteva mancare il claim Mercedes: “Ripartiamo insieme. E’ il momento di guardare avanti”. Ed ecco, quindi, un’offerta siglata myDrivePass, valida fino al 30 giugno su tutta la gamma in pronta consegna.

Come esempio, prendiamo una Mercedes compatta di successo e di recente presentazione: la nuova Classe A nella versione A180 d Automatic Sport.

La proposta di guidare subito, secondo Mercedes, viene realizzata in questo modo: con un listino di 30.307 euro, non si paga anticipo, e per i primi sei mesi le rate sono di 50 euro.

A questo punto, la rata mensile aumenta a 599 euro per 29 mesi (TAN 3,90%, TAEG 4,77%), e dopo tre anni si può decidere di pagare il riscatto finale di 15.480 euro o di restituire l’auto, con un limite massimo di 60.000 km, eventualmente passando ad una nuova.

Vantaggi

Mercedes segue la filosofia di ridurre i costi nel periodo iniziale della riapertura, rendendo la spesa sostenibile almeno per i primi sei mesi, grazie all’assenza di anticipo e a 300 euro da versare in sei mesi.

Anche il tasso di interesse risulta buono, e il riscatto alto permette di dilazionare la spesa, pensando comunque più alla sostituzione che al riacquisto.

Svantaggi

Manca qualche dato, come i costi di IPT o quelli di esubero chilometrico, e sicuramente le vetture disponibili per essere immatricolate entro il 30 giugno potranno avere optional diversi rispetto alla vettura di esempio, attingendo all’enorme listino Mercedes.

Attenzione anche all’importo della singola rata: ad anno nuovo, gli euro da pagare ogni mese passano da 50 a 600.

In sintesi