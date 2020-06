Proseguono le offerte speciali per affrontare la ripresa dopo le chiusure per Coronavirus: Fiat ad esempio propone sconti su tutta la gamma fino al 30 giugno, con iniziative speciali come la “sanificazione” dell'abitacolo del Fiat D-Fence pack, e con finanziamenti agevolati.

Tra le vetture oggetto della promozione c'è una media popolare come la Fiat Tipo: l'offerta presentata nel sito ufficiale è per una Fiat Tipo Sport More 5 porte con motore 1.4 da 95 CV a benzina.

Il listino scende da 23.050 fino a 16.600 euro aderendo al finanziamento "Contributo Prezzo"; non si versa anticipo, e la prima rata è a 210 giorni, con le prime 18 rate mensili di 175,33 euro e le successive 72 di 282,78 euro (TAN fisso 6,85%, TAEG 8,33%).

Questa Tipo dispone di minigonne laterali, cerchi in lega da 18” e vernice bicolore con tetto nero, e il finanziamento copre il costo completo dell'auto, senza maxi-rata finale.

Vantaggi

Questo genere di finanziamento è certamente calibrato sull'attuale situazione italiana. Si può acquistare un modello nuovo con uno sconto molto alto rispetto al listino: senza il finanziamento il listino scontato sarebbe già di 18.300 euro, ma con le rate si scende di 6.450 euro, che è più di un quarto del listino totale.

Poi non c'è anticipo, si inizia a pagare dopo 7 mesi e le prime 18 rate sono più basse, a circa 175 euro; le rimanenti 72 sono alte, ma sempre ben al di sotto dei 300 euro: diciamo che ci sono circa due anni per “riprendersi” economicamente.

Svantaggi

Sono da prendere in considerazione eventuali servizi aggiuntivi e oneri finanziari, per cui il costo totale potrebbe essere più alto rispetto all'esempio; inoltre, attenzione all'indicazione Euro6 D-Temp, presente in nota, che si riferisce a un'immatricolazione antecedente rispetto al più attuale Euro6 “pieno”.

Questo tipo di finanziamento, presente in tutto il gruppo, è analogo al rifinanziamento di una maxi-rata finale con tassi non bassissimi; senza un eventuale riscatto anticipato, lega al modello per 96 mesi, vale a dire otto anni, che non sono pochi.

In sintesi