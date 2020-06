Anche Ford prosegue le offerte per le riaperture dopo l’emergenza Coronavirus per il mese di giugno, proponendo sconti su gran parte della propria gamma. Ne è un esempio l’ultima serie della Ford Focus, oggetto di un finanziamento che prende il nome di IdeaFlexi, con sconti interessanti per le vetture in pronta consegna.

La Ford Focus con il motore 1.0 EcoBoost da 100 CV e in allestimento Business costerebbe 22.850 euro, ma può essere acquistata a 18.050 euro, e a 16.500 euro aderendo al finanziamento Ford Credit.

Per entrare in possesso della vettura, non si versa alcun anticipo, grazie al contributo dei Ford Partner, e poi si pagano 12 rate mensili di 176,52 euro, e 24 rate di 313,74 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,51%); la rata finale è di 10.739,50 euro, con un limite di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

La stessa offerta è valida per altri modelli Focus: ad esempio, con 20 euro al mese in più per il primo anno si può acquistare la Wagon o la Diesel 1.5 TDCi 95 CV, e con 35 euro la versione Co-Pilot con guida assistita. L’importo dell’esempio comprende anche i servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione.

Vantaggi

La Focus è un modello recente e molto popolare nella sua categoria, e il suo costo con gli sconti lo avvicina a vetture di categoria inferiore, considerando che per la Business 100 CV si parte da 16.500 euro, vale a dire ben 6.300 euro in meno.

E poi ci sono i vantaggi tipici del periodo, per dilazionare meglio la spesa in fase di riavvio: niente anticipo e un anno di rate molto basse, e anche per i due anni successivi la rata di 314 euro non è altissima. Al termine, la consueta possibilità di scelta tra riscatto, restituzione o sostituzione.

Svantaggi

I soliti costi in più da calcolare per le vetture in pronta consegna, dotate di optional aggiuntivi, e con gli oneri finanziari come IPT e PFU, non calcolate, imposta di bollo e spese di incasso Rid pari a 4 euro.

Il TAN non è tra i più bassi del mercato, ma è forse lo scotto da pagare per un dilazionamento simile, pensato probabilmente più per tenere la vettura tre anni e restituirla, visti i vantaggi nel periodo iniziale e la rata finale piuttosto alta.

In sintesi