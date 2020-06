Gradualmente il mercato sta ripartendo dopo le chiusure per l’emergenza Coronavirus, e tutte le case continuano anche per il mese di giugno a pubblicizzare offerte sui propri modelli: anche un marchio premium come Audi non fa eccezione, e propone su tutta la gamma il finanziamento "Audi Value a rate gratuite" fino al 30 giugno.

Una delle proposte meno costose della casa dei quattro anelli, presentata nel sito ufficiale, è sulla compatta, ma recente, Audi A1 Sportback 1.0 30 TFSI Admired, dotata di cambio automatico a doppia frizione S Tronic.

Innanzi tutto c’è uno sconto sul listino, che scende da 25.020 a 21.854,40 euro; dopo l'anticipo di 5.166,09 euro, ci sarebbero 23 rate da 179 euro (TAN fisso 3,19%, TAEG 4,63%) e una rata finale di 13.855,03 euro, con possibilità di restituzione, riscatto o sostituzione.

E’ corretto il condizionale, però: con questa promozione le prime tre rate sono offerte da Volkswagen Bank, a patto di pagare integralmente e con puntualità le rate seguenti.

Vantaggi

La promozione è interessante rispetto al valore iniziale del listino perché ci sono diversi vantaggi, tra cui un buono sconto di partenza e tre rate in meno.

Alcuni accessori presenti nel modello come la vernice metallizzata o il digital cockpit da 10,25”, e poi anche i servizi Audi Extended per un anno o 60.000 km e Premium care per 24 mesi o 30.000 km.

Svantaggi

Il costo di partenza non è molto basso per il segmento, e bisogna aggiungere delle spese in più, dall’IPT ad eventuali accessori presenti nelle vetture offerte.

Pensando alla ripartenza, il tasso di interesse è buono ma non a zero, e l’anticipo supera comunque i 5.000 euro; alcune case, inoltre, permettono il pagamento dopo più di tre mesi.

In sintesi