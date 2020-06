Tra le tante offerte di giugno in tempo di riapertura post-Coronavirus, ci sono anche vetture con alimentazione alternativa: non stiamo parlando delle recenti elettriche o ibride, ma di un motore ben collaudato come il TGI a metano del gruppo Volkswagen.

Vediamo l’offerta proposta da Seat, il SUV compatto Arona motorizzato con il 1.0 TGI da 90 CV in allestimento Reference.

Si parte da un listino scontato di 17.050 euro; si paga quindi un anticipo di 2.955,95 euro, ai quali vanno aggiunti 300 euro per istruttoria pratica; quindi le rate sono 35 da 149 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,33%).

Al temine, il valore futuro garantito è di 10.343,86 euro, come di consueto con possibilità di rifinanziamento, oppure sostituzione o restituzione della vettura.

Vantaggi

Sicuramente la scelta del metano è tanto economica quanto ecologica, e su un modello relativamente compatto come la Arona 1.0 si possono fare dei risparmi interessanti.

Lo sconto, l’anticipo non altissimo e le rate inferiori a 150 euro permettono di dilazionare bene la spesa per i primi tre anni, ed è interessante anche l’offerta dei due anni di garanzia aggiuntiva.

Svantaggi

Rispetto ad altre offerte per la ripresa dopo il blocco per il Covid-19, qui non ci sono anticipo o tasso zero, e le rate si pagano subito, senza la posticipazione di qualche mese.

Le vetture in promozione sono quelle disponibili per l’immatricolazione al 30 giugno: facile quindi che abbiano un’aggiunta di accessori, o siano di allestimento più costoso rispetto al modello di esempio.

In sintesi

Modello (esempio) Seat Arona 1.0 TGI 90 CV Reference Promozione Offerta del mese Scadenza 30 giugno 2020 Listino scontato 17.050 euro Servizi aggiuntivi Due anni di garanzia aggiuntiva o 40.000 km Anticipo 2.955,95 euro Rate 35 da 149 euro TAN 3,99% TAEG 5,33% Maxi rata finale (VFG) 10.343,86 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Solo vetture in stock da immatricolare