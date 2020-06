La nuova Honda Jazz, quella di quarta generazione che propone l’inedita motorizzazione 1.5 ibrida e:HEV da 97 CV arriva nelle concessionarie italiane e lo fa con un prezzo base di lancio di 19.900 euro per la versione d’accesso Comfort.

La promozione valida per ora fino ad agosto 2020 include nel prezzo anche la garanzia estesa a 8 anni e km illimitati su tutta la vettura, un’opzione che costerebbe 1.350 euro.

Tre allestimenti e due carrozzerie, compresa la Crosstar

Il prezzo promozionale di lancio equivale ad uno sconto del 10% rispetto a quello di listino che per la nuova Honda Jazz Hev 1.5 Comfort eCVT parte da 22.500 euro.

Fotogallery: Nuova Honda Jazz

94 Foto

La stessa riduzione di prezzo in fase di lancio commerciale è valida per gli altri allestimenti Elegance ed Executive, oltre che per la variante di carrozzeria Jazz Crosstar che per la prima volta propone sulla compatta giapponese un look da SUV urbano leggermente rialzato.

Modello e versione Prezzo di listino Honda Jazz Hev 1.5 Comfort eCVT 22.500 euro Honda Jazz Hev 1.5 Elegance eCVT 23.800 euro Honda Jazz Hev 1.5 Executive eCVT 25.400 euro Honda Jazz Hev 1.5 Crosstar Executive eCVT 26.900 euro Honda Jazz Hev 1.5 Crosstar Executive eCVT Bicolor 26.900 euro

Di serie 10 airbag, cruise control adattivo e mantenimento corsia

Sfogliando il listino della nuova Honda Jazz, disponibile solo con motorizzazione full hybrid, notiamo che già di serie dalla Comfort sono comprese dotazioni interessanti. Su tutti gli allestimenti ci sono 10 airbag, compresi quelli per ginocchia, posteriori a cuscino laterale e centrale fra i due passeggeri anteriori, sistema di frenata automatica d’emergenza, avviso abbandono corsia e mantenimento corsia.

Nella dotazione standard di nuova Jazz Hybrid ci sono anche il freno a mano elettrico, l’assistente alle partenze in salita, il cruise control adattivo, il climatizzatore, quattro alzacristalli elettrici e i fari full LED con abbaglianti automatici.

Nuova Honda Jazz Hybrid, la scheda tecnica

Motore benzina: quattro cilindri benzina, 1.498 cc, ciclo Atkinson, 97 CV, 131 Nm

Motore elettrico: 109 CV, 253 Nm

Trasmissione: e-CVT

Trazione: anteriore

Velocità massima: 175 km/h (173 km/h la Crosstar)

Accelerazione 0-100 km/h: 9,4 secondi (9,9 secondi la Crosstar)

Consumo combinato NEDC: 3,6 l/100 km (3,9 l/100 km la Crosstar)

Emissioni CO2 NEDC: 82 g/km (89 g/km la Crosstar)

Dimensioni esterne: 4,04x1,69x1,52 m (4,09x1,72x1,55 m la Crosstar)

Al top di gamma retrocamera, Apple CarPlay e Android Auto

Scegliendo l'allestimento più ricco Elegance si hanno in più l’antifurto, gli specchietti retrovisori richiudibili elettricamente, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il volante e il pomello cambio in pelle, oltre all’infotainment Honda Connect che comprende display touchscreen da 9", radio AM/FM/DAB e connettività Apple CarPlay (wireless) e Android Auto.

La versione top di gamma è la Honda Jazz Executive che aggiunge allerta angolo cieco (non sulla Crosstar), smart key, vetri posteriori oscurati, fari fendinebbia a LED, volante riscaldabile, telecamera di retromarcia e Honda Connect con navigazione GARMIN/HERE.