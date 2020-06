Tra le promozioni di giugno, non ci sono soltanto offerte che fanno riferimento all'emergenza Coronavirus, ma che puntano sull'impatto ecologico positivo acquistando una vettura nuova, magari elettrica.

Così fa Kia che, accanto alla promozione finanziaria Scelta Kia Nevermind, associa ai propri modelli EV gli hashtag #GoElectric e #TimeToBeElectric per sostenere questo tipo di motorizzazione. Vediamo quindi l'offerta entro il 30 giugno su una multispazio compatta e pratica come la Kia e-Soul Style 39,2 KWH.

Il prezzo in promozione è di 29.350 euro, che si ottiene sottraendo dal costo effettivo di 39.850 euro uno sconto rottamazione di 4.500 euro, presentando un veicolo di proprietà da almeno 3 mesi, e 6.000 euro di Ecobonus nazionale su un veicolo posseduto da almeno 12 mesi e omologato fino a Euro 4.

Versato quindi un anticipo di 6.000 euro, si pagano 35 rate mensili di 229 euro (TAN 5.91%, TAEG 7,03%), con una rata finale di 21.120,50 euro.

Sono inoltri compresi tre servizi nell'importo: il programma 7+7+7 che prevede 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, di manutenzione programmata e di traffico dati UVO Connect, più 3 anni di assicurazione RC Auto, infortuni conducente e tutela legale.

Vantaggi

Lo sconto iniziale su questa promozione è molto elevato: si tratta di ben 10.500 euro, che si ottengono sia dall'offerta Kia, sia dagli incentivi statali.

Le rate mensili, per un moderno veicolo elettrico, risultano poi piuttosto basse, e comprendono offerte di servizi che hanno pochissimi paragoni con altri concorrenti: 7 anni di garanzia, manutenzione e connettività, e in più tre anni di assicurazione completa (RCA, infortuni utente e tutela legale).

Tra l'altro, un valore analogo può essere applicato sull'altra multispazio elettrica di casa, la Kia e-Niro.

Svantaggi

Manca l'indicazione di qualche costo in più che andrà ad aggiungersi alla spesa finale; in più, lo sconto iniziale è vincolato a diversi parametri: in sostanza, per ottenere il massimo della riduzione, bisogna possedere da più di un anno un'auto usata e immatricolata da Euro 0 a Euro 4.

Alcune case propongono differimenti dei pagamenti iniziali, come l'anticipo zero, e ci sono alcune limitazioni sulla garanzia, comunque correttamente indicate nel sito. La maxi rata finale è altissima: questo tipo di offerta prevede quasi sempre la restituzione dell'auto dopo i tre anni.

In sintesi

Modello (esempio) Kia e-Soul Style 39,2 KWH Promozione Scelta Kia Nevermind - GoElectric Scadenza 30 giugno 2020 Listino 39.850 euro Listino scontato 29.350 euro Servizi aggiuntivi programma garanzia, manutenzione e connettività 7+7+7; tre anni di assicurazione e tutela legale Anticipo 6.000 euro Rate 35 da 229 euro TAN 5,91% TAEG 7,03% Maxi rata finale (VFG) 21.120,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà